Die 80er Jahre kommen zurück, und zwar mit der vierten Staffel "Stranger Things" auf Netflix. Es gibt zahlreiche Fanartikel zur Serie, die sich super als Sammlerstücke und Geschenke für Fans eignen.

Fans erwarten weltweit sehnsüchtig den Start der vierten Staffel "Stranger Things". Die Netflix-Produktion hat definitiv schon Kultstatus erreicht und deswegen gibt es originelles "Stranger Things"-Merch im Netz zu entdecken. In Vorbereitung auf Staffel vier zeigen wir dir hier unsere sieben Favoriten – für dich oder als Geschenk für Freunde.

1. Eingang in die Zwischenwelt

Wusstest du, dass deine eigenen vier Wände zur Zwischenwelt werden können? Mit der Fußmatte im "Stranger Things"-Design und dem Aufdruck "Enter the Upside Down" gewährst du deinem Besuch stilecht Eintritt in deine – von Monstern bevölkerte – Wohnung.

2. Die Vorgeschichte

Dieses Begleitbuch zur Serie erzählt die Geschichte von einer Studentin, die sich als Testperson für ein bedeutendes Experiment im Auftrag der Regierung anmeldet. Schnell muss sie feststellen, dass es sich nicht um eine normale Studie handelt und ihr bewusstseinsverändernde Substanzen verabreicht werden. Hilfe könnte sie von einem kleinen Mädchen bekommen, das im Labor versteckt gehalten wird...

3. Lichterketten-Tasse

Joyce Byers Lichterketten-Installation ist wirklich beeindruckend. Du kannst das Kunstwerk auch im Mini-Format bekommen – und zwar auf einer passenden Tasse. Das Motiv zeigt sich allerdings erst, wenn du ein Heißgetränk eingießt.

4. Logo-Shirt

Der Klassiker unter "Stranger Things"-Merch ist auf jeden Fall das T-Shirt mit Logo-Aufdruck. Wer mehr auf Sweater steht, der muss sich den Pulli im Design der Hawkins Middle School ansehen.

5. "Stranger Things"-Monopoly

Für echte Fans der Serie ist das Monopoly super geeignet. Du musst vorher wissen, dass es das Spiel nur in englischer Sprache gibt. Wessen Herz höher schlägt, wenn er "Wills Keller" kauft, der wird große Freude an diesem Spiel haben.

6. Handy-Gadget

Praktische Handy-Halterungen gibt es in zahlreichen Designs. "Stranger Things" darf da nicht fehlen. Die PopSockets haben einen ausziehbaren Sockel, mit dem sich dein Handy einfach halten und stabilisieren lässt.

7. Demogorgon-Anhänger



Er ist der wichtigste Gegenspieler und DAS Monster in "Stranger Things". Als Schlüsselanhänger ist der Demogorgon allerdings weniger furchteinflössend und ein perfekter Begleiter für unterwegs.

