Traditionelles Highlight jeder "Bachelor"-Staffel sind bekanntlich die Homedates: Wenn der Rosenkavalier die Familien seiner Favoritinnen kennenlernt, sind Feste des Fremdschämens vorprogrammiert.

Auch in dieser Staffel hielt die berüchtigte Folge, was die Fans sich versprochen hatten. Es wurde mächtig unangenehm. Aber zuvor machte die schon seit Wochen leicht genervte Jade freiwillig den Abflug ob ihres akuten Mangels an Einzeldates. Für ihren Move erntet sie Respekt in der Community:

Die ganze Zeit in Mexiko mitnehmen und dann nen Rückzieher machen bevor der komische Typ weiß wo man wohnt - alles richtig gemacht. #bachelor — S (@bananenflankee) 13. Februar 2019

"Der Bachelor": "Endlich hat er alle durch!"

Ansonsten amüsierten sich die User über Dieses und Jenes im Allgemeinen ...

... und über die allseits hassgeliebte Jenny im Speziellen:

"Ich will diesen Mann einfach für mich gewinnen."



Und der Blick von Jennifer so: und dann hänge ich ihn in den Hausflur, als Trophäe.#bachelor — Rain Man (@Wickie) 13. Februar 2019 „Tut schon ein bisschen weh ihn jetzt wieder gehen zu lassen.“ - Jennifer, 25 aus Bremen, hätte Hubert am liebsten direkt in den Keller gesperrt. #Bachelor — Stefan (@schnellowicz) 13. Februar 2019 Hat Jenny jetzt wirklich ihren toten Vater dafür benutzt um den Bachelor näher zu kommen? Wie low ist das denn!? #Bachelor pic.twitter.com/LYIalVCjqS — ℓì | #mono (@tinyjhsk) 13. Februar 2019

Den Vogel schoss die ambitionierte Kandidatin aber mit ihrem Liebesbrief an Andrej ab:

Alles in allem also eine Folge, die keine Wünsche offen ließ. Ab jetzt wird gegrübelt, welche der drei Top-Kandidatinnen das Rennen macht – wir haben uns ja bereits vor einiger Zeit auf Jennifer festgelegt, aber die Favoritin der Herzen in der Twitter-Community steht ebenfalls bereits fest:

Von Tag eins an, Team Vanessa. Immer loyal, fair, lustig, emotional, herzlich und keine tussi! #Bachelor — Tamara (@tara_klg) 13. Februar 2019

Sehen Sie im Video: "Eine dieser drei Frauen bekommt Andrejs letzte Rose"