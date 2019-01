Am Mittwochabend hatte das lange Warten der Trash-TV-Fans endlich ein Ende: Die neue Staffel des "Bachelor" startete bei RTL – selbstverständlich mit jeder Menge Unterhaltung aus der Kategorie "Freaks, Drama und Zickenkrieg". Auch in den USA gibt es die beliebte Kuppelshow. Allerdings müssen sich dort die Fans noch ein paar Tage gedulden. Erst am Montag, den 7. Januar geht die neue Staffel des "Bachelor" los. Doch schon jetzt sorgt ein Ausschnitt für Diskussionen im Netz.

Darin versucht eine Kandidatin namens Bri, auf sehr bizarre Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen – und zwar indem sie so tut, als komme sie aus Australien. Als der Bachelor das 24-jährige Model bei der Begrüßung fragt, wie sie heiße, antwortet sie in einem komischen klingenden Akzent. Der fragt daraufhin, was das für ein Akzent sei. "Ein australischer", antwortet Bri.

this is already the best movie of 2019 pic.twitter.com/8YCCriIoEg — Kevin O'Keeffe (@kevinpokeeffe) January 4, 2019

Das Kuriose: Sie kommt aus Südkalifornien, wie sie auch im anschließenden Interview erzählt: "Ich bin eigentlich keine Australierin. Nur musst du eben alles dafür tun, um aufzufallen." Für diese peinliche Begründung gibt es im Netz Häme. Viele sind der Meinung, ihr australischer Akzent sei "eine Katastrophe". Andere wiederum fragen sich, ob sich Bri mit dieser Aktion schon ein Eigentor geschossen hat. Schließlich habe sie den Bachelor bei der ersten Begegnung angelogen.

Der US-Bachelor ist tatsächlich noch Jungfrau

So oder so scheint die neue Staffel des US-Bachelor sehr vielversprechend zu werden. Denn der Kandidat Colton Underwood ist noch Jungfrau. Für eine Show, in der nicht selten gefummelt wird, ist das ungewöhnlich. Den 26-Jährigen nervt das Gerede um seine Jungfräulichkeit allerdings tierisch, wie er im Interview mit "E!News" erzählt: "Anstatt einfach 'Colton Underwood, der Bachelor' zu sein, bin ich 'Die Jungfrau Colton Underwood, Bachelor'. Ich finde das nicht richtig. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, der ich bin."

Genügend aufgeklärt ist er zumindest einmal. Darum kümmerte sich Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel. Der klärte den neuen Bachelor in seiner Sendung auf, wie ihr hier lest.

