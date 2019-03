Courteney Cox ist noch nicht besonders lange auf Instagram unterwegs, ihren ersten Post setzte sie vor gerade mal einem Monat ab – aber sie beweist bereits jetzt, dass sie das Insta-Game beherrscht und ein charmanter Neuzugang für die Social-Media-Plattform ist. Davon zeugt ihr Profilbild als "Fat Monica", davon zeugen Posts wie dieser:

Und davon zeugt vor allem ein Video, das sie jetzt hochgeladen hat: Darin ist ihr Lebensgefährte Johnny McDaid zu sehen, wie er mit der Hilfe einiger Freunde ein Möbelstück durch die Wohnung schleppt – eine Millimeterarbeit, die den "Friends"-Star natürlich sofort an einen denkwürdigen Moment ihrer früheren Hit-Sitcom erinnert:

"Friends": Courteney Cox' spaßige Referenz

Cox feuert die Möbelschlepper mehrmals mit einem knackigen "Pivot" an – und zitiert so ihren Serien-Bruder Ross und eines der berühmtesten Schlagwörter der "Friends"-Geschichte. Im Stil ihres leicht hysterischen Seriencharakters Monica ermahnt Cox die Männer außerdem, bloß keine Kratzer an die Wand zu machen.

Die Video ist eine spaßige Referenz an eine Szene aus der Episode "The One With The Cop" (Staffel 5, 1999), in der Ross unter Mithilfe von Rachel und Chandler verzweifelt versucht, eine Couch durch das Treppenhaus zu manövrieren. Ein Klassiker für "Friends"-Fans und alle, die es werden wollen: