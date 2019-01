Während sich gewisse andere Blätter gerade eine ausgewachsene Schlammschlacht mit RTL liefern und so nebensächliche Fragen klären wie: Ist das eigentlich alles gestellt? Ist Dr. Bob tatsächlich Arzt?, wollen wir uns den wirklich wichtigen Dingen widmen und klären jetzt und auf der Stelle fünf Fragen, die wir uns natürlich ALLE schon gestellt haben. Gut, klären ist jetzt auch ein großes Wort. Zumindest werfen wir sie mal auf. Schwarmintelligenz und so.

1. Was zur Hölle hat Domenico mit seinen Haaren angestellt?

Ist es ein Toupet? Sind es Plugs? Ist es ein verlaufener Iltis? Der Ex-"Bachelorette"-und-Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidat-und-jetzt-auch-noch-Evelyn-Burdecki-Ex sieht aus, als habe er einen gehörigen Klaps auf den Hinterkopf bekommen, wobei sein gesamter Haarschopf einige Zentimeter zu weit nach vorne gerutscht ist. Anders lässt sich der haargewordene Unfall auf seiner Stirn nicht erklären.

Eine kurze Instagram-Recherche (Übrigens ohne irgendwelche Likes zu hinterlassen. Wir wollen den Mann nicht auch noch bestärken.) zeigt: Es muss vor Kurzem passiert sein. Während Dummenico vor ein paar Wochen noch normal schleimig in die Kamera grinste, ist der Unterschied zwischen Haaransatz und Augenbraue im Flieger nach Australien kaum noch erkennbar.

Aufgepasst! Domenico mit "normalen" Haaren:

Domenico mit Dschungelcamp-Matte:

2.Was macht Rudolph Moshammer im Dschungel?

Der Curryking mit dem aufgemalten Bart und dem Hass für Protz-Priester Yotta schimpft sich zwar "Chris", aber wir haben die Lunte gerochen. Da ist doch was faul. Die Brille, der Bart – entweder Rudolph Moshammer ist wieder auferstanden oder Günther Klum hat sich die Haare gefärbt und verkauft jetzt Currywurst statt Modelseelen.

3. Was ist eigentlich dieses "Dahoam" von dem die ganze Zeit geredet wird?

Bester Moment der Folge am Sonntag: Die Camp-Rentner Tommi und Peter (schon oder? Der mit der Helm-Frisur und der Dompteur-Jacke) sitzen mit Doreen am Feuer und erkundigen sich zu Klatsch und Tratsch aus ihrer Lieblingsserie "Dahoam is Dahoam". Warum sie denn aufgehört hat und wie's so war und so …

Weniger schön: Kurz darauf brach Doreen bei Nachfragen zum Thema im Dschungeltelefon in Tränen aus. Man habe sie rausgeschrieben aus der Geschichte, ihren Vertrag einfach nicht mehr verlängert. Dabei habe sie keinen einzigen Tag gefehlt, sei während der Schwangerschaft bis zum bitteren Ende arbeiten gegangen und habe ihr Kind sogar mit Brechdurchfall lieber bei Oma gelassen, als einen Tag nicht ans Set zu gehen. Mal abgesehen davon, dass das schon wieder ein sehr alarmierendes Licht auf die Schauspielszene und den dort herrschenden Druck (besonders auf Frauen) wirft, fragt man sich doch in aller Ernsthaftigkeit: Wie kann es sein, dass die Frau sich da ein Jahrzehnt alle Extremitäten für ausgerissen hat und ich noch NIE etwas davon gehört habe?

"Dahoam is Dahoam" ist eine Daily-Soap, die seit 2007 im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt wird. Elf Jahre Laufzeit lassen davon ausgehen, dass sie recht erfolgreich ist. Eigentlich überraschend, wenn man bedenkt, dass es um Alltagsgeschichten der Bewohner eines bayerischen Dorfs geht. Auf der anderen Seite: Serien über eine einzige Straße halten sich ja auch 35 Jahre. Sucht man im – seeeehr umfangreichen – Wikipedia-Artikel nach Doreen Dietls Charakter Beatrix "Trixi" Preissinger, trifft man übrigens auf die eine oder andere dramatische Storyline: So lag Trixi beispielsweise mit einer gewissen Susanne May auf der Entbindungsstation, weshalb ihre Söhne miteinander vertauscht worden sein könnten. DRAMA!

Dietels Charakter verließ die Serie übrigens wegen der Diagnose Alzheimer, nach der sie so tat, als würde sie zu ihrem neuen Freund nach Spanien ziehen, während sie eigentlich bei ihrer Mutter in Pflege ist. Wenn die alle wüssten, dass sie ALLEREIGENTLICH im Dschungel rumkreucht.

4. Peter (?! Wie gesagt. Helmi.) ist der diesjährige obligatorische "Schlagerstar". Nur – was singt der?

Es MUSS im Dschungel immer mindestens einen Schlagersänger geben. Und wenn das nicht geleistet werden kann, dann muss zumindest einer der C-Promis schon mal einen schlimmen Ballermann-Song rausgebracht haben. Nach Gunter Gabriel, Tina York, dem Wendler und anderen Namen, die ihr vermutlich auch noch nie gehört habt, zog es in diesem Jahr nun Peter Orloff auf die Pritsche. Und während der Name irgendwo ganz hinten kleine Glöckchen anschlagen lässt, wissen wir doch nicht so richtig, was der jetzt eigentlich gemacht hat.

Kein Wunder, immerhin liegt Orloffs letzte Chartplatzierung ganze 40 Jahre zurück. Damals schaffte er es mit "Ich liebe dich" (geschrieben von Drafi Deutscher) gerade noch so auf Platz 27 der deutschen Charts. Heutzutage tritt er vor allem mit dem "Schwarzmeer Kosaken-Chor" auf, der sich selbst mit den Worten "Gewaltig! Mystisch! Geheimnisvoll!" anpreist. Orloffs Manager ist übrigens auch kein Unbekannter: Helmut Werner (ebenfalls Helmi) vertritt unter anderem weitere Dschungel-Größen wie Nicole Mieth (WHO?!) und Florian Wess (Who dat?!).

5. Wo kann ich das Dschungelcamp verfolgen, ohne es gucken zu müssen?

Völlig verständlich, wenn man die knapp eineinhalb Stunden Dauerbeschallung mit "STRONG! HÄLLSI! ÄND FULL OF ÄNERDSCHIE!" nicht aushält. Während man beispielsweise "Promi Big Brother" TV-Schonkost nennen könnte, die auch für Anfänger geeignet ist, ist das Dschungelcamp den wirklich starken Trash-Mägen vorbehalten. Danach kommt eigentlich nur noch "Schwiegertochter gesucht" – und dafür braucht es wirklich jahrelanges Training.

Wer bei der Arbeit in der Mittagspause trotzdem mitreden können will, sollte sich dringend ein Wort hinter die jungfräulichen Ohren schreiben: TWITTER.

Die Online-Community ist beinahe witziger als das Camp selber – beinahe. Wer #IBES ins Suchfeld eingibt, verschwindet unweigerlich in einem Tweet-Strudel, aus dem es einfach kein Entkommen gibt. Bitte sehr:

Chris: "Wir wollen alle gute Laune im Camp haben"

Ebenfalls Chris sobald Yotta seinen Mund öffnet:#ibes pic.twitter.com/4dh3E4UGE7 — Jessica (@Jessicapth) January 14, 2019

So eine vergleichbare 2 Zimmer Wohnung mit ca. 40qm kostet in München 1000€ kalt pM. #ibes pic.twitter.com/m0hjmLEz59 — Radek (@DeusRa) January 14, 2019

Twitter, wenn mal wieder der miracle morning ansteht #IBES pic.twitter.com/KGkwGCHH0O — Anni Niedrigfeuer 🐛🌴🕷 (@annilovesu) January 14, 2019

"Ich hab vergessen dir zu erzählen, dass ich zuhause eine schwangere Freundin habe, können wir jetzt wieder alles cool?"#IBES pic.twitter.com/9Xo20AGjOj — Dschungellana 🌴🐢 (@galaneia) January 14, 2019

Was wir alle von RTL erwartet hätten #IBES pic.twitter.com/Hv4T9vbpIF — Latem Mofhann (@schavolley12) January 14, 2019