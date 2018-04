Okay. Wir haben verstörende Nachrichten. Setz dich lieber hin.

Den Intro-Song zur TV-Kultserie "Friends" kennt doch eigentlich jeder, oder? Zu "So no one told you life was gonna be this waaaaayyyy RATATATA" hüpfen die sechs Freunde in großartiger 90er-Kutte durch einen Brunnen im Central Park, spielen ein bisschen mit ein paar Regenschirmen und scheinen sich prächtig zu amüsieren. Aber was kommt eigentlich nach der ersten Zeile des Refrains, "I'll be there for you"?

Vermeintlich eingefleischte Fans werden jetzt mit den Augen rollen und sagen "Hä? Isdochklar. 'When the rain starts to fall'." Tja, vermeintlich eingefleischter Fan, da liegst du leider FALSCH!

Bei einer US-Ausgabe des britischen TV-Schlagers "Saturday Night Takeaway" performten "The Rembrandts" ihren wohl größten Hit als Teil eines Musik-Quiz live auf der Bühne. Das Ziel des Spiels: An einem Punkt im Song pausierte die Band und eine Kandidatin sollte das nächste Wort erraten. Als sie also bei "When the rain starts to ____" inne hielten, stöhnte ganz Fernsehengland auf: "Ughhhh das ist doch VIEEELLL zu einfach." Pustekuchen. Denn tatsächlich lautet das nächste Wort nicht "FALL", sondern "POUR".

"Friends"-Fans auf Twitter können es nicht glauben



Auch das Internet reagierte sofort – und schockiert. Auf Twitter häufen sich ungläubige Kommentare.

Glad I’m not the only one singing the Friends theme song wrong .. 👀 #SaturdayNightTakeaway pic.twitter.com/Ft7SAGc4IG — Charlotte (@CharleeEmm) April 8, 2018

Been singing the Friends theme tune wrong my ENTIRE life 🤭#SaturdayNightTakeaway — Alice Parr (@__Par) April 7, 2018

When you realise its "pour" not "fall" in the friends theme song #SaturdayNightTakeaway pic.twitter.com/ONbpBiiGNP — Millie Price (@MilliePrice11) April 7, 2018

I bet half of people who watch or have ever watched Friends just went 'Wait, it's POUR?!?'#SaturdayNightTakeaway — Rob Smedley (@robsmedley86) April 7, 2018

Natürlich meldet sich auch wieder der eine oder andere Besserwisser zu Wort, der das immer und von Anfang an und ganz ohne Google wusste, und überhaupt: Wie kann man sich überhaupt "Friends"-Fan schimpfen, wenn man DAS nicht weiß? Hm?

Freunde, da müssen wir jetzt einfach ganz cool drüber stehen. Kann halt nicht jeder dauerhaft Unagi sein. Echt ey.