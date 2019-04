Das lange Warten hat ein Ende: "Game of Thrones" geht in die letzte Staffel – noch sechs Folgen, dann ist Sense mit dem allseits geliebten Serienhit! Und auch wenn es bei Abermillionen Fans rund um die Welt nur schwer vorstellbar ist, soll es tatsächlich noch Menschen geben, die bisher noch keine einzige Folge des modernen Klassikers gesehen haben.

Diesen Menschen – und jenen, die ihr Gedächtnis vor dem großen Finale noch einmal auffrischen wollen – kann nun geholfen werden, denn einer der Serienautoren, der von Anfang an bei "Game of Thrones" dabei ist, hat in einem Interview nun 21 unverzichtbare Folgen genannt, die sich Fans (und solche, die es noch werden wollen) vor dem Start der achten Staffel noch einmal schnell zu Gemüte führen sollten.

"Game of Thrones": 21 Folgen auf Wiedervorlage

Seine Empfehlungen:

"Winter Is Coming” (Staffel 1, Folge 1)

"The Kingsroad” (Staffel 1, Folge 2)

"Baelor” (Staffel 1, Folge 9)

"Fire and Blood” (Staffel 1, Folge 10)

"What Is Dead May Never Die” (Staffel 2, Folge 3)

"The Old Gods and the New” (Staffel 2, Folge 6)

"Blackwater” (Staffel 2, Folge 9)

"Walk of Punishment” (Staffel 3, Folge 3)

"And Now His Watch Is Ended” (Staffel 3, Folge 4)

"Kissed by Fire” (Staffel 3, Folge 5)

"The Rains of Castamere” (Staffel 3, Folge 9)

"The Laws of Gods and Men” (Staffel 4, Folge 6)

"The Mountain and the Viper” (Staffel 4, Folge 8)

"The Children” (Staffel 4, Folge 10)

"Hardhome” (Staffel 5, Folge 8)

"The Door” (Staffel 6, Folge 5)

"Battle of the Bastards” (Staffel 6, Folge 9)

"The Winds of Winter” (Staffel 6, Folge 10)

"The Queen’s Justice” (Staffel 7, Folge 3)

"The Spoils of War” (Staffel 7, Folge 4)

"The Dragon and the Wolf” (Staffel 7, Folge 7)

Ausführliche Begründungen zu seiner Auswahl gibt Cogman bei "Entertainment Weekly".