Wie die Fans unter uns wissen, kann es bei "Game of Thrones" manchmal ganz schön ruppig hergehen. "Manchmal" ist dabei eine krasse Untertreibung. Eigentlich geht es zu immer ruppig zu. Wir begleiten die Charaktere nun schon seit acht Staffeln und dann zack, ist leider wieder einer von ihnen tot. Dieses emotionale Involvement führt sicherlich auch dazu, dass wir gar nicht so wirklich hinterfragen, wie sich die Charaktere abseits von ihrer Storyline verhalten.

Die US-Amerikanerin Alexandra Vreeland hat einen genauen Blick hinter die männlichen Charaktere der Erfolgsserie geworfen und gemerkt: Ihr Verhalten gegenüber Frauen ist katastrophal. Selbst der süße Sam ist nicht immer ganz so unschuldig, wie sein Babyface es uns glauben lässt. Deswegen hat Alexandra die Übersicht "The Toxic Men of the Seven Kingdoms" erstellt und zeigt, wie sich unsere Helden (oder auch Feinde) im echten Leben verhalten würden. Und das ist nicht wirklich heldenhaft!

Wir zeigen euch eine Auswahl, das ganze Meisterwerk könnt ihr auf Instagram betrachten. Unsere Auswahl ist brav alphabetisch sortiert, denn wir möchten natürlich keinen Charakter favorisieren...

Drogo

Super heiß, aber schlechter Style.

Hat ein Android-Smartphone.

Hängt immer noch in asiatischen Restaurants ab.

Liebt Pitbull und Männerabende.

Euron Graufreud

Interessiert sich mehr für seine E-Zigarette als für dich.

Trägt Chrome Hearts.

Hat immer gutes Koks dabei.

In seinem Waschbecken liegen Barthaare.

Lebt im Hipsterstadtteil.

Bewertet dich nach deinem Outfit.

Jaime Lennister

Bester Sex deines Lebens.

Hat eine sehr enge Beziehung zu seinen Geschwistern.

Sein Safe Word ist "Valar Morghulis".

Will keine Kinder.

Joffrey Baratheon

Der Albtraum jeder Kellnerin.

Kann es nicht verstehen, wenn es keinen Zimmerservice gibt.

Sagt dir, du sollst keine Unterwäsche tragen, wenn ihr mit seiner Familie beim Osterbrunch sitzt.

Liebt Panic at the Disco, Alexander McQueen und Hotel BelAir und trägt nur Loro Piana.

Jon Schnee

Arbeitet dauerhaft.

Will deine Freunde nicht kennenlernen.

Reagiert mit "Interessiert" auf Facebook Veranstaltungen.

Besitzt kein einziges Hemd.

Schreibt immer noch mit seiner Ex-Freundin.

Petyr Baelish aka Kleinfinger

Ist schon etwas älter.

Bei jedem Event anzutreffen.

Lädt dich zu Ladeneröffnungen ein.

Würde dich nie anmachen, aber schreibt dir um 1 Uhr morgens, wie toll es war, dich zu sehen.

Ramsay Bolton

Kneift genau so fest in deine Nippel, wie du es magst.

Ist davon überzeugt, dass deine männlichen Kindheitsfreunde in dich verliebt sind.

Absoluter Mansplainer.

Engagiert jemanden, der für ihn ansteht, um das neue iPhone zu kaufen.

Hat viel zu viele Fernbedienungen im Bett rumliegen.

Samwell Tarly

Bereitet Essen immer vor und hat einen kleinen Essens-Fetisch.

Liebt Hawaii-Hemden und trägt eine Umhängetasche.

Geht in die Vollen beim ersten Date.

Postet den Link zu seinem Ted-Talk in seiner Instagram-Bio, verbringt aber seine ganze Zeit auf Reddit.

Hat ziemlich weiche Hände und mag Blowjobs nicht, weil er dir lieber ins Gesicht schauen will.

Tommen Baratheon

Ziemlich jung, ziemlich reich und hat gerade das Nachtleben für sich entdeckt.

Trägt "Golden Goose" und hängt immer noch mit seinen Schulfreunden ab.

Hört "Pursuit of Happiness" von Kid Cudi in Dauerschleife.

Liebt Coachella.

Tormund Riesentod

Ist ein Barkeeper, trägt braune Anzugsschuhe und bezahlt nie seine Rechnungen.

Steht auf Perioden-Sex und wenn du ihn "Daddy" nennst.

Liebt True-Crime-Podcasts und wird für immer dein Netflix-Profil mitbenutzen.

Lässt sich ein Tattoo von deinem Namen stechen.

Tyrion Lennister

Wird niemals ein Foto von euch beiden bei Instagram posten.

Sein Bart riecht einfach fantastisch.

Lebt in Hotels, liebt Las Vegas, bezahlt in teuren Restaurants mit Scheck, isst nur weißes Fleisch und ist mit Alec Monopoly befreundet.

Schickt dir ältere Memes und benutzt viel lieber Facetime als zu telefonieren.

Also solche Männer brauchen wir dann wirklich nicht in unserem Leben. In ihrer Instagram-Story hat Alexandra Vreeland noch weitere toxische Männer aus den sieben Königreichen gepostet. Hier könnt ihr euch alle ansehen.

Quelle: Alexandra Vreeland auf Instagram