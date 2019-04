Peinliche Kontinuitätsfehler gibt es selbst in den größten Filmproduktionen immer wieder. Und auch die Cutter von "Game of Thrones" übersehen manchmal ein Detail, das die Zuschauer später mit Entsetzen entdecken. So geschehen bei der ersten Folge der neuen Staffel in der Szene, in der Daenerys Targaryen zusammen mit Jon Snow in Winterfell ankommt. Wir müssen dazu sagen, uns selbst ist der Fehler beim ersten Mal schauen nicht aufgefallen, obwohl er, wenn man es weiß, ziemlich eindeutig ist. So eindeutig, dass man sich fragt, wie es beim Dreh überhaupt dazu kommen konnte.

Peinlicher Anschlussfehler bei "Game of Thrones"

Der Twitter-Account "The Red Priestess", benannt nach der Roten Priesterin aus der Serie, und selbst ernannter Account für "Game-of-Thrones-News aus Belfast" hat die Community auf diesen groben Schnitzer aufmerksam gemacht: Mitten in der Szene hat Emilia Clarke, die Daenerys Targaryen spielt, plötzlich eine andere Perücke auf als zuvor. Als Beweis postet sie zwei Screenshots aus der Szene. Und tatsächlich: Auf der ersten Bild hat die Khaleesi eine – für ihre Verhältnisse – einfache Flechtfrisur am Hinterkopf. Auf dem zweiten Bild ist daraus ein aufwendiger Flechtkranz geworden mit gefühlt doppelt so vielen Haaren wie vorher.

Dany is wearing different wigs during her arrival in Winterfell ☠️☠️😓 #GameOfThrones pic.twitter.com/2V1ve0fnfk — A Red Priestess (@a_red_priestess) April 16, 2019

Peinlich, peinlich ... Hat man während des Drehs verschiedene Perücken ausprobiert und dann vergessen, dass es für den Schnitt vielleicht ein bisschen blöd sein könnte? Nun ja, die Twitter-User sind jedenfalls schockiert von so diesem Fehler.

Consider that I ruined it for myself too. Sorry 😭😭😭 I had to share my pain — A Red Priestess (@a_red_priestess) April 16, 2019

"Du hast mir gerade die erste Folge versaut, zumindest für jetzt", schreibt eine Userin. "Stell dir vor, ich habe sie mir selbst auch versaut", antwortet die "Rote Priesterin". "Sorry, ich musste meinen Schmerz einfach teilen."

"Mutter der Drachen, Sprengerin des Budgets"

Andere Twitter-User nehmen es mit Humor.

Doesn’t everybody pack multiple wigs when meeting your SO’s family? — *~WyldPhoenix~* (@PinkWyldflower) 16. April 2019

"Packt nicht jeder mehrere Perücken ein, wenn er die Familie eurer besseren Hälfte kennenlernt?"

Mother of Dragons, Breaker of Budgets — Donna (@donzzyuk) April 19, 2019

"Ihre beiden Brüder müssen sich eine Perücke teilen, aber Daenerys Sturmtochter des Hauses Targaryen benötigt mindestens zwei pro Szene. Es scheint mir, sie ist etwas so viel besseres als alle anderen." "Mutter der Drachen, Sprengerin des Budgets." [Anm. d. Red.: Diesen Witz kann man nicht erklären, dafür muss man Fan sein.]

I have a feeling this is going to cause me to spend too much time checking out her wigs for the rest of the season 😂 — Paige Marie (@nofaultbutmyown) 17. April 2019

"Ich glaube, deswegen werde ich nun den Rest der Staffel zu viel Zeit damit verbringen, ihre Perücke zu checken."