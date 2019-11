Am 14. November kommt ein neuer Weihnachtsfilm in die deutschen Kinos: "Last Christmas" mit Emilia Clarke und Emma Thompson. Er handelt von der jungen Kate, die in London in einem Weihnachtsladen arbeitet. Eigentlich sollte es für die angehende Sängerin nur ein Teilzeitjob werden, aber irgendwie verbringt sie immer mehr Zeit im Elfenkostüm und immer weniger bei Vorsprechen. Als sie den dauergutgelaunten Tom kennenlernt, scheinen sich die Dinge mit einem Mal zum Besseren zu wenden – doch nicht alles ist so, wie es scheint.

Mal abgesehen von der Liebesgeschichte und dem George-Michael-Soundtrack brilliert dieser Film vor allem mit einem: Weihnachtszeit in London. Wer sie schon mal in echt erlebt hat, weiß, dass nur wenige Orte das Herz eines Weihnachts-Fans so so hoch schlagen lassen können wie die dekorierte Oxford Street.

Ist es zu früh für Weihnachtsvorfreude? Ansichtssache!

Ist es noch ein bisschen früh für Vorfreude? Kann man so oder so sehen. Ja, Heiligabend ist noch gut sieben Wochen entfernt, aber die Glühweinstände öffnen schon in weniger als einem Monat – ist also Ansichtssache. Wer jedenfalls Lust hat, sich ein wenig vorzeitig in eine dicke Decke einzumummeln und mit einem Kinderpunsch auf dem Schoß auf die heimeligste Zeit des Jahres einzustimmen, dem wollen wir ein bisschen Hilfestellung leisten und haben deshalb ein paar der schönsten, kitschigsten und unverhofftesten Weihnachtsfilme zusammengestellt, die zumindest mal die Zeit bis zum ersten Advent überbrücken dürften.