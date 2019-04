Zum dritten Mal wurden die jährlichen "About You"-Awards am Donnerstag verliehen – man könnte sie auch die Oscars für deutsche Influencer nennen. In den Kategorien Style, Health, Comedy, Music, Newcomer und "Idol of the Year" bekam neben Bloggern und Youtube-Stars auch "Model-Mama" Heidi Klum einen Preis – weil sie für viele Frauen ein Vorbild und somit ja auch eine Art Influencerin sei. Passen tut sie aber in keine der Kategorien, also bekommt sie den erstmals ausgelobten "Special Award" "für ihre beispiellose Erfolgsgeschichte". Man hätte auch einfach Lebenswerk sagen können. Das klingt für eine hippe Influencer-Veranstaltung aber wahrscheinlich zu sehr nach Rente.

Was macht Heidi Klum da an ihrem Bauch?

Auf dem Weg zur Bühne nestelt Heidi seltsam an ihrem Bauch herum. Kurz sind die Zuschauer irritiert: Was macht sie da? "Meine Hose ist geplatzt", erklärt sie, als sie den Award entgegennimmt. Und dann kommt ein Halbsatz, der die perfekte Antwort auf die Baby-Gerüchte mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz (der mit seinem Bruder Bill natürlich mit unter den Gästen sitzt): "Wahrscheinlich das Baby." Sie grinst in die Kamera, lässt diese Anspielung erstmal bei allen sacken und tut dann, als sei nichts gewesen. Chapeau, Frau Klum! Cooler hätte man dieses textile Missgeschick wohl nicht verpacken können – und dabei den Gerüchtestreuern eins reinwürgen.

Anschließend bekommt noch ein Gast aus dem Publikum die Chance, mit einem der Anwesenden Stars und Influencern ein Selfie zu machen, das der- oder diejenige dann auf dem millionenfach gefollowtem Instagram-Profil hochladen muss. Warum? Natürlich um selbst mehr Follower abzugreifen. Reichweite ist der neue Euro, Baby! Jury-Mitglied und Moderatorin Bonnie Strange macht sich im Publikum auf die Suche nach der oder dem Glücklichen. Zwei junge Frauen im Partnerlook werden auserwählt und sollen erzählen, was sie auf Instagram so machen. Das Übliche eben: "Wir reisen viel, gehen viel auf Konzerte und teilen das dann auf Instagram", erzählt eine von ihnen. "Also hast du schon ein gutes Leben ... Dann brauchst du das ja nicht", resümiert Bonnie und sucht sich jemanden, der die Follower wirklich verdient hat. Richtig so.

"About You"-Awards beweisen: Influencer werden ist nicht leicht

Fündig wird sie bei der 20-jährigen Jenny, die laut eigener Aussage erst vergangenen Monat mit Instagram angefangen hat. 1300 Follower habe sie bisher – im Vergleich zu den Influencern im Publikum ein Witz. Deshalb entscheidet sie sich beim Selfie gleich für den wohl größten Star im Raum: Heidi Klum. Die ist sofort dabei und bietet sogar ihr eigenes Smartphone an und schießt drauf los. Jenny gefällt das Foto aber nicht – ganze drei Mal. Erst beim vierten Versuch gelingt das perfekte Foto. Während die ganze Show aufgehalten wird, bleibt Heidi ziemlich cool, knipst fröhlich weiter und postet das Foto schließlich in ihre Insta-Story. Die ganze Aktion ist irgendwie absurd. Aber naja, ist ja auch ein Influencer-Award.

Geholfen hat der "Instagram-Push" übrigens nicht besonders: Aktuell hat hat Jenny auf ihrem Profil gerade mal rund 4500 Follower. Was lernen wir daraus? Auch eine Verlinkung von einem Topmodel mit 6,1 Millionen Followern macht aus einem Nobody keinen Superstar. So leicht scheint es dann doch nicht zu sein, Influencer zu werden.

Man kann von Heidi Klum halten, was man möchte – aber dass sie eine coole Sau ist, hat sie bei den "About you"-Awards dieses Jahr auf jeden Fall bewiesen.