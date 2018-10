Noch bevor ein Blockbuster in die Kinos kommt, werden Filmtitel und Handlung von den Studios behandelt wie ein Staatsgeheimnis. Die Marvel-Cinematic-Universe-Fans können derzeit ein Lied davon singen. Der Titel für den "Avengers 3: Infinity War"-Nacholger ist noch immer nicht bekannt. Dabei soll der vierte Avenger-Teil Ende April 2019 in den deutschen Kinos anlaufen.

Doch Hulk-Darsteller Mark Ruffalo verriet jetzt in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon alles, wie das Online-Portal "Comic Book" berichtet. Der Schauspieler nannte in der TV-Show sowohl den Titel des neuen Avenger-Streifens als auch das Ende. Deshalb musste er im Anschluss im Netz um seinen Job fürchten.

"Mark, du bist gefeuert"

Völlig naiv kam Ruffalo Fallons Bitte nach, den "Avengers 4"-Titel doch endlich bekanntzugeben. Doch kaum hatte er überhaupt den Satz mit den Worten "Der 'Avengers 4'-Titel ist ... " angefangen, wurde er auch schon zensiert ­– über seine Stimme wurde ein Piepen gelegt und sein Mund mit einem schwarzen Balken bedeckt. Anschließend wurde selbst der angebliche Spoiler des Schauspielers mit einem Piepen überlegt, wie ein Ausschnitt aus der Sendung zeigt:

mark is really out here spoiling everything pic.twitter.com/9Z3gjt4hzk — ashley ︽✵︽ 7 (@ragnamurdock) October 6, 2018

Im Netz führten Fallon und Ruffalo die Inszenierung fort. Der Hollywood-Star bittet in einem Tweet den Moderator, seinen Spoiler nicht zu senden. "Ich hoffe, du schneidest meinen Spoiler aus der Sendung raus. Das war alles 'off the record'. Bring mir bitte keinen Ärger mit Marvel ein", schreibt der Schauspieler. Daraufhin schreiben die "Infinity War"-Regisseure Joe und Anthony Russo: "Mark, du bist gefeuert."

Mark, you’re fired. — Russo Brothers (@Russo_Brothers) October 6, 2018

Mark Ruffalo: Alles nur ein Scherz?

Die Aktion ist ein Witz. Ruffalo nahm sich damit selbst auf den Arm. Denn in der Vergangenheit hatte sich der Hulk-Darsteller in einem Interview tatsächlich einmal verplappert – und das dramatische Ende von "Avengers 3: Infinity War" verraten. "Warte bis du den nächsten Film siehst: Alle sterben!", sagte er Mitte Juli 2017 zu Gast bei "Good Morning America". Nun parodierte er sich also selbst.

Dennoch verbreitete sich die Meldung rasend schnell im Netz und wurde dort verwirrt bis wütend aufgenommen. "Mark Ruffalo ist einfach böse. Er hat uns alle verarscht", befand ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Inzwischen sollte Marvel den Titel einfach verraten."