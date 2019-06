Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Co. – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

Netflix bringt Mobile Game zu "Stranger Things" raus

13. Juni 2019, 12:04 Uhr: "Stranger Things" ist einer der Verkaufsschlager von Netflix: 2020 soll nun ein Handyspiel zu der Serie erscheinen, wofür sich Netflix mit dem schwedischen Spielehersteller Next Games zusammen getan hat.

Ähnlich wie bei "Pokémon Go" soll "Google Maps" in das Spiel integriert werden und die User können so die Parallelwelt "Upside Down" erkunden. "Egal, wo auf der Welt ihr euch befindet, könnt ihr euch dem Upside Down stellen, sogar in eurem eigenen Garten", verkündete Chris Lee, der bei Netflix für interaktive Spiele zuständig ist. Das neue Spiel wird im "Saturday morning cartoon"-Stil der 80er erscheinen. Zum Start der neuen Staffel am 4. Juli soll auch eine Nike-Kollaboration in die Läden kommen und auch über ein Fortnite-Crossover an diesem Tag wird gemunkelt.

Zweite Staffel "Matrjoschka" soll kommen

12. Juni 2019, 16:51 Uhr: Die Netflix-Serie "Matrjoschka" (im Original "Russian Doll") ist ein bisschen wie die moderne Form des Filmklassikers "Und täglich grüßt das Murmeltier". Wer die acht Folgen der ersten Staffel bereits gesehen hat, dachte wahrscheinlich, dass die Geschichte auserzählt ist. Pustekuchen! Auf der Code Conference in Scottsdale, Arizona haben Natasha Lyonne, die die Hauptrolle spielt und die Serie mit entwickelt hat, und Cindy Holland, Vize-Präsidentin für Netflix-Eigenproduktionen, verkündet, dass es eine zweite Staffel mit acht Episoden geben wird.

"Hast du Lust auf eine zweite Staffel", fragte Holland Lyonne am Dienstag auf der Bühne. "Ich, Cindy? Die selbe Serie, nur noch absurder? Bist du sicher?", antwortete Lyonne. "Nadia Vulvokov ist eine Coderin, wie du weißt. Also glaube ich, es wäre irgendwie angebracht, hier und jetzt Ja zu sagen. Sehr sogar. Es wäre mir eine Freude, Cindy." Wir sind gespannt, wie es weiter geht. Einen Starttermin gibt es noch nicht.

"Love, Death and Robots" kommt zurück

11. Juni 2019, 17:32 Uhr: Mit einem Zusammenschitt der verschiedenen Folgen "Love, Death and Robots" kündigt Netflix an, dass es eine zweite Staffel der ungewöhnlichen Serie geben wird. Statt einer zusammenhängenden Story gibt es in jeder Folge eine ganz neue Geschichte, ähnlich wie bei "Black Mirror". Das einzig wiederkehrende Element in jeder Episode – wie der Titel schon vermuten lässt – sind Roboter.

❤️❤️💀💀🤖🤖 Love, Death and Robots kommt zurück. Gepostet von Netflix am Montag, 10. Juni 2019

Wann die neue Staffel erscheint, ist noch nicht bekannt.

Warum ihr unbedingt "When They See Us" schauen solltet

11. Juni 2019, 16:48 Uhr: Der Justizskandal, der Amerika bis heute verfolgt. "When They See Us" erzählt den wahren Fall der Central Park Five: fünf unschuldige Jugendliche, die vor 30 Jahren für die Vergewaltigung einer Joggerin verurteilt wurden. Die Netflix-Serie ist ein unheilvolles Lehrstück über die Dynamik rassistischer Ungerechtigkeit – und rührt zu Tränen. Den ganzen Artikel dazu lest ihr hier.

Kiefer Sutherland kündigt die dritte Staffel "Designated Survivor" an

11. Juni 2019, 15:04 Uhr: Achtung, hier spricht der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika: Kiefer Sutherland alias Tom Kirkman hat eine wichtige Nachricht an alle Fans von "Designated Survivor". In einem Facebook-Video lässt der Schauspieler noch einmal die ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie Revue passieren. Zur Erinnerung: Nachdem das Capitol bei einer Ansprache zur Lage der Nation in die Luft gesprengt wird und dabei der Präsident, sein Kabinett und alle Senatoren und Abgeordnete ums Leben gekommen sind, wird Tom Kirkman als "designierter Überlebender" zum Präsidenten der USA.

Wir haben eine wichtige Mitteilung des US-Präsidenten. Designated Survivor Staffel 3, jetzt auf Netflix. Gepostet von Netflix am Montag, 10. Juni 2019

Bei wem es jetzt noch nicht klingelt, der kann sich das Video einfach einmal ansehen. Es ist aber nicht nur ein Service für vergessliche Fans, sondern die Ankündigung, dass Staffel drei ab sofort auf dem Streamingdienst verfügbar ist.

Das Ende von Marvel bei Netflix beginnt mit der letzten Staffel "Jessica Jones"

8. Juni 2019, 16:15 Uhr: "Jede Geschichte hat einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende", hören wir im neuen Trailer zur dritten Staffel von "Jessica Jones". Damit endet nicht nur die Geschichte der Anti-Heldin, gespielt von Krysten Ritter, auch das kleine Marvel-Serien-Universum auf Netflix wird es so nicht mehr geben. Alle anderen Marvel-Serien, wie zum Beispiel "Daredevil", "Iron Fist" und "Luke Cage", wurden bereits eingestellt. Zum Hintergrund hält sich Netflix bedeckt: Gerüchten zufolge, soll es etwas mit dem kommenden Streamingdienst von Disney zu tun haben, der im November in den USA an den Start geht.

In der letzten Staffel geht die Marvel-Heldin mit ihrer besten Freundin auf die Jagt nach dem Serienkiller Gregory Salinger. Nach ihrem Streit am Ende von Staffel 2 werden sie also gezwungen, wieder zusammenzuarbeiten. So viel können wir nach dem Trailer schon sagen: Das wird nicht leicht für Jessica.

Ab dem 14. Juni könnt ihr die komplette Staffel auf Netflix sehen.