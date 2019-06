Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Co. – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

Anke Engelke spielt in neuer Netflix-Serie mit

5. Juni 2019, 14:34 Uhr: In der neuen Netflix-Serie "Das letzte Wort" spielt Anke Engelke eine Trauerrednerin, die nach dem Tod ihres Mannes den Glauben an ihre Arbeit und die Kontrolle über ihre Familie verliert. Als sie bemerkt, dass sie ihn nicht loslassen kann, beginnt sie, die Beerdigung ihres Mannes zu sabotieren, bis sie die richtigen Worte gefunden hat.

"Ich freue mich riesig auf Das letzte Wort und die gemeinsame Arbeit und Reise mit Netflix, Pantaleon, dem tollen Regisseur Aron Lehmann, dem großartigen Buch und den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen", sagt Anke Engelke in einer offiziellen Pressemitteilung. "Hier knallen, wie im richtigen Leben, Drama und Humor ständig aufeinander. Familie und Beziehungen, Verlust und Trauer, Leben und Tod, die Absurditäten des Lebens, das Wiederfinden von Kraft und Lebensmut, alles drin. Zum Heulen schön."

Die Serie wird sechs Episoden à 45 Minuten bekommen. Einen genauen Starttermin gibt es noch nicht.

"Carnival Row": Orlando Bloom und Cara Delevingne zusammen in neuer Amazon-Serie

5. Juni 2019, 08:37 Uhr: Die Namen Orlando Bloom und Cara Delevingne zusammen im Cast einer Serie klingt schon vollkommen magisch – aber das Amazon Original "Carnival Row" verspricht noch mehr. Vor allem Fantasy-Fans könnten bei der Geschichte voll auf ihre Kosten kommen, jetzt da "Game of Thrones" nicht mehr läuft.

"Carnival Row" spielt in einer viktorianischen Fantasiewelt, in der mythologische Kreaturen wie Feen und Waldgeister leben, die aus ihren Heimatländern fliehen mussten, weil sie von den Menschen vertrieben wurden. Sie leiden unter dieser Ko-Existenz, denn es ist ihnen verboten frei zu leben, zu lieben oder zu fliegen.

Doch trotz all der Widerstände wagen es der menschliche Detective Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) und die vertriebene Fee Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) eine Affäre einzugehen. Vignette hütet jedoch ein Geheimnis, das Philos Welt während seines bisher wichtigsten Falls in Gefahr bringt. Eine Reihe grausamer Morde bedroht den angespannten Frieden von Row ...

Den ersten Trailer gibt es bereits jetzt zu sehen. Die Serie startet ab 30. August auf Amazon Prime Video in der englischen Originalversion. Die deutsche Fassung kommt später, aber noch in diesem Jahr.

Netflix gibt zweite Staffel "Dead to Me" in Auftrag

4. Juni 2019, 17:11 Uhr: Da werden sich die Fans freuen: Netflix hat eine zweite Staffel für die Serie "Dead to Me" geordert. Das bestätigte Showrunnerin Liz Feldman laut der US-Seite "TVLine" auf einem Event am Montagabend in Los Angeles. Überraschend kommt die Nachricht allerdings nicht, die Serie mit Christina Applegate und Linda Cardellini in den Hauptrollen kam bei den Kritikern gut an. Geplant sind nun zehn weitere Folgen.

In der ersten Staffel "Dead to Me" geht es um die Immobilienmaklerin und zweifache Mutter Jen, deren Mann nachts von einem Unbekannten über den Haufen gefahren wird und stirbt. In dieser schwierigen Phase trifft sie bei einer Trauergruppe die freigeistige Judy, mit der sie sich schnell anfreundet und die ihr helfen will, den Mörder ihres Ehemannes zu finden ...

Achtung, Spoiler! Die beiden decken im Laufe der ersten Staffel zwar diverse Geheimnisse rund um Jens Ehemann auf, doch es gibt ein Problem. Judy ist diejenige, die den Unfallwagen gefahren und somit Jens Mann auf dem Gewissen hat, weshalb sie immer wieder im letzten Moment die Aufdeckung des Geheimnisses torpediert. Das klappt allerdings nicht ewig und auch ein findiger Ex-Polizist (Brandon Scott) kommt ihr auf die Schliche. Am Ende müssen sich die beiden Frauen aber doch wieder arrangieren, denn Jen tötet Judys Ex-Freund im Affekt.

Fans der Serie brennen darauf, was als nächstes passiert. Für die Auflösung müssen sie allerdings noch eine Weile warten, denn der Start von Staffel zwei ist erst für kommendes Jahr angesetzt.

Hamilton verrät bei Netflix, wie es mit seiner Karriere weitergeht

4. Juni 2019, 10:19 Uhr: Der fünfmalige Weltmeister Lewis Hamilton sieht das Ende seiner Formel-1-Karriere noch lange nicht gekommen. "Ich kann sicher noch fünf Jahre machen. Ich kann weitermachen, so lange ich kann - bis es mir keinen Spaß mehr macht", sagte der Mercedes-Pilot in der Netflix-Sendung "My Next Guest Needs No Introduction" (übersetzt: "Mein nächster Gast muss nicht vorgestellt werden") von US-Talker David Letterman.

Der Brite Hamilton, der bei den Silberpfeilen noch einen Vertrag bis Ende 2020 besitzt, nimmt sich dabei Rekordweltmeister Michael Schumacher als Vorbild. "Michael ist mit 38 Jahren zurückgetreten, ich bin 33", sagte er. Sein Siegeswille sei dabei trotz der großen Erfolge in den vergangenen Jahren ungebrochen: "Ich bin unglaublich entschlossen zu gewinnen." Er habe das Gefühl, "etwas zu verschwenden", wenn er jetzt zurücktreten würde. Hamilton will sich weiter "verbessern, wachsen und pushen" sagte er.

So geht es in "Haus des Geldes Teil 3" weiter

3. Juni 2019, 16:12 Uhr: Die letzten Wochen wurden wir von Netflix immer wieder mit kleinen Häppchen zur neuen Staffel "Haus des Geldes" angefixt. Doch heute ist nun endlich die offizielle Trailer-Premiere. Der zweiminütige Clip zeigt, wie es nach dem legendären Überfall weitergeht. Rio wird auf einer einsamen Insel festgenommen. Tokio kann entwischen und trommelt die übrige Gang um den Professor zusammen, um ihn zu befreien. Eines kann man jetzt schon sagen: Es gibt jede Menge Action!

Ab dem 19. Juli sind die neuen Folgen online.

Warum die Begegnung von Kanye West und David Letterman eine faszinierende Stunde Streaming ist

3. Juni 2019, 10:33 Uhr: Auf Netflix ist die zweite Staffel von David Lettermans Talkshow "My Next Guest Needs No Introduction" angelaufen. Highlight ist die Episode mit Kanye West. Mehr dazu lest ihr hier.

Neuigkeiten von Marie Kondo

31. Mai 2019, 17:04 Uhr: Spätestens mit der Netflix-Doku-Serie "Aufräumen mit Marie Kondo" hat die japanische Aufräum-Königin eine Menge Fans weltweit gewonnen. Wie ihre Zuschauer und Leser wissen, bezieht die 34-Jährige auch schon die Kleinsten mit ein, wenn sie mit den Eltern in deren Zuhause auf Aufräum-Tour geht. Jetzt hat Kondo speziell für Kinder ein Buch geschrieben.

Auf Instagram teilte Kondo mit ihren drei Millionen Followern das Cover von "Kiki & Jax" - ein Bilderbuch, das im November erscheint. Es soll eine "zeitlose Geschichte über Freundschaft" sein, und "ich hoffe, dass die Figuren Kiki und Jax Kinder und Familien dazu inspirieren, Ordnung zu schaffen und Freude zu empfinden", schreibt Kondo dazu.

Kondo, die inzwischen in den USA lebt, hat schon mehrere Bücher über ihre "KonMari-Methode" verfasst. Ihre Technik besagt unter anderem, dass man sich von allen Dingen trennen soll, die einem keine Freude bereiten. Der Erfolg ihrer Werke führte zu ihrer eigenen Netflix-Serie, in der die zweifache Mutter Häuser und Wohnungen von Menschen besucht, die Hilfe beim Aufräumen und Entrümpeln benötigen.