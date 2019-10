Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

“The Walking Dead”-Universum: Amazon Prime kündigt weiteres Zombie-Spin-off an

7. Oktober 2019, 17:50 Uhr: Es ist die erste Generation nach der Apokalypse: Nach "The Walking Dead" und dem ersten Ableger der Serie, "Fear the Walking Dead", kündigt Amazon Prime nun für 2020 eine neue Serie an. Der dritte Ableger aus dem "Walking Dead"-Universum, der bisher noch keinen offiziellen Titel hat, wird 2020 exklusiv beim Streaminganbieter zu sehen sein.

Die Zuschauer erleben die erste Generation nach der Apokalypse aus der Sicht von zwei jungen Protagonistinnen. Die zehn Folgen der dritten Serie werden zurzeit in Virginia in den USA gedreht und von den AMC Studios produziert. Wann die Folgen in Deutschland zu sehen sein werden, ist bisher nicht bekannt.

Willkommen im Wahnsinn: Trailer und Starttermin zur 4. Staffel "Rick und Morty"

7. Oktober 2019, 11:15 Uhr: Über zwei Jahre haben die Fans gewartet – nun startet im November die vierte Staffel der Comic-Serie "Rick und Morty". Um die Wartezeit zu verkürzen, hat der amerikanische Fernsehsender "Adult Swim", bei dem die Serie zu sehen sein wird, den ersten offiziellen Trailer veröffentlicht.

Die neue Staffel wird zehn Episoden beinhalten, von denen aber erst einmal nur fünf gezeigt werden, die anderen Folgen kommen später. Doch kein Grund zur Sorge für "Rick und Morty"-Fans: "Adult Swim" gab bereits vor kurzem bekannt, dass man 70 neue Folgen bei den Machern der Serie, Dan Harmon und Justin Roiland, angefordert habe. Die deutschen Fans werden sich aber noch ein wenig gedulden müssen – hier werden die neuen Folgen wohl erst im Laufe des nächsten Jahres bei Netflix zu sehen sein.

"Dear White People" kommt für finale vierte Staffel zurück

4. Oktober 2019, 12:25 Uhr: Mit einem Video der Besetzung verkündet Netflix heute, dass die gefeierte Serie "Dear White People" für eine vierte und letzte Staffel zurück kommen wird.

"Diese Show hat mein Leben verändert, ich kann es nicht erwarten ein feierliches Finale zu schaffen, das einer so transformativen Erfahrung würdig ist", sagt der Macher der Serie Justin Simien zur Verlängerung. Wann die letzte Staffel der satirischen Serie auf Netflix verfügbar sein wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.