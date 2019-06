Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Co. – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

"Kidnapping Stella": Düsterer Trailer zum Netflix-Thriller mit "Fack ju Göthe"-Stars

26. Juli 2019, 17.12 Uhr: Die Schauspieler Jella Haase und Max von der Groeben kennen wir eigentlich als verpeilte Teenies Chantal und Danger in der Komödie "Fack ju Göthe". Nun ist das einstige Schüler-Traumpaar gemeinsam im Netflix-Thriller "Kidnapping Stella" zu sehen – doch dort gibt es eher nichts zu lachen.

Denn Vic (Clemens Schick) und Tom (Max von der Groeben) kidnappen die reiche Industriellentochter Stella (Jella Haase) auf offener Straße, um von ihrem Vater ein hohes Lösegeld zu erpressen. Für ihren Plan schrecken sie offensichtlich auch nicht vor grausamen Foltermethoden zurück. Doch der Zuschauer kann hoffen – denn Stella ist kein typisches Opfer und setzt sich mit allen Mitteln zu Wehr. Der düstere Trailer lässt vermuten, dass das Machtspiel zwischen Entführer und Opfer völlig außer Kontrolle gerät ...

Wer wissen will, wie es ausgeht: "Kidnapping Stella" ist ab dem 12. Juli 2019 auf Netflix zu sehen. Den Trailer seht ihr oben.

Dreharbeiten zur finalen Staffel "Pastewka"

26. Juni 2019, 10:40 Uhr: Bald ist es schon wieder vorbei mit Bastian Pastewka in seiner Paraderolle als er selbst. Die Dreharbeiten zur zehnten und damit finalen Staffel "Pastewka" haben nun begonnen. Nachdem es einige Jahr ruhig um die Serie war, produziert Amazon seit 2018 weiter – zur Freude vieler Fans. Die Staffeln acht und neun sind bereits online, die zehnte soll 2020 erscheinen. Danach ist ein für alle Mal Schluss.

Fullscreen

"Wir fangen jetzt einfach mal fröhlich an, unsere Lieblingsserie zu Ende zu drehen. Pastewka geht ab sofort in die Produktion der Staffel 10 und es erwartet mich ein letzter heißer Sommer mit Anne, Kim, Hagen, Papa, Mafalda und der ollen Bruck. Und einem roten Auto", wird Bastian Pastewka in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. "Ein letzter Trip in 10 Folgen - eine davon mit spektakulärer Überlänge, das hat Regine noch schnell klargemacht. Wir beeilen uns mit unserer Goodbye-Season und melden uns, sobald wir wissen, wann der letzte Porreeauflauf bereit ist."

Neues Netflix-Projekt mit Hollywood-Star George Clooney

25. Juni 2019, 16:57 Uhr: Netflix hat angekündigt, dass George Clooney für den Streaming-Riesen die Arbeit an einem neuen Projekt gestartet hat, bei dem er Regie und Hauptrolle übernimmt. Dem Sci-Fi-Film liegt der Roman "Good Morning, Midnight" von Lily Brooks-Dalton zugrunde. Das Drehbuch adaptierte Mark L. Smith von dem Clooney in der Pressemitteilung von Netflix schwärmt: "Mark ist ein Autor, den wir seit langem verehren und sein Script ist eindringlich."

In der post-apokalyptischen Geschichte geht es um Augustine, einen einsamen Wissenschaftler in der Arktis, der versucht, Kontakt aufzunehmen mit der Crew eines Raumschiffes, die zur Erde zurückzukehren will. Die Dreharbeiten werden im Oktober beginnen.

Wann kommt "American Horror Story: 1984"?

25. Juni 2019, 14:52 Uhr: Fans der Horror-Reihe "American Horror Story" müssen sich nicht mehr lang gedulden, bis die neue und damit neunte Staffel endlich erscheint. Am 18. September um 22:00 Uhr wird die erste Folge auf FX in den USA laufen. Wann sie danach in Deutschland zum Streamen verfügbar sind, ist noch nicht bekannt. Die acht bisherigen Staffeln sind unteranderem bei Amazon Prime Video und Maxdome online, die ersten sieben bei Netflix.

Sicher ist bis jetzt nur, dass in "American Horror Story: 1984" wieder Emma Roberts zu sehen sein wird. Ansonsten verrät auch der erste Trailer noch nicht allzu viel. Man sieht, wie eine junge Frau vor einem Mann durch den Wald wegrennt. Sie kommt in eine Hütte, schließt die Tür – und plötzlich rammt er ein Messer durch das Holz. Aufgrund des Titels der neuen Staffel ("1984") und der Auflösung des Trailers lässt sich vermuten, dass die Handlung in den Achtzigern spielt. Mehr werden wir aber wohl erst erfahren, wenn es Herbst wird.

Den Trailer zu "American Horror Story: 1984" seht ihr hier:

Immer mehr Medienkonzerne setzen auf eigene Streaming-Portale

24. Juni 2019, 18:15 Uhr: Egal ob ProSiebenSat.1., Axel Springer oder die RTL-Gruppe: Alle Medienhäuser investieren in neue Erlösquellen neben ihrem klassischen Geschäft mit Fernsehsendern oder Zeitschriften und Zeitungen. Dabei setzen sie vor allem verstärkt auf eigene Videoinhalte für ihre Online-Streamingdienste, streben eine bessere Vernetzung von TV und Online für ihre Werbekunden an und wollen ihre digitalen Rubrikenportale ausbauen.

Die Konkurrenz fürs TV-Programm, etwa in Form von Netflix, Amazon Prime oder Apple TV, gewinnt vor allem viele junge Zuschauer für sich. Außerdem wandern Werbekunden zu Google oder Facebook ab, statt ihre Anzeigen im Fernsehen oder der Zeitung zu schalten. ProSiebenSat.1 will mit seiner jüngst gestarteten Streaming-Plattform Joyn der Konkurrenz etwas entgegensetzen. Zum Beginn wirbt Joyn unter anderem mit der dritten Staffel der Serie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim um Zuschauer.

RTL hatte bereits zuvor begonnen, seinen Streamingdienst TV Now deutlich auszubauen. RTL-Chef Thomas Rabe will in den europäischen Ländern mit starken Senderfamilien, wie Deutschland und Frankreich, "nationale Streaming-Champions" aufbauen. Dabei soll auch die eigene Filmproduktionsfirma Fremantle helfen, bei der zum Beispiel die Fantasy-Serie "American Gods" entsteht.

Der Wettlauf um Ideen und Innovationen rund um die Videovermarktung wird durch Quibi angeheizt: Der Videodienst will die Lücke zwischen Youtube und Netflix füllen und Filme auf das Smartphone zuschneiden. Hinter Quibi stehen der Filmproduzent Jeffrey Katzenberg, der die Dreamworks Animationsfilmstudios mitgründete und das grüne Monster Shrek" in die Kinos brachte, und die ehemalige Ebay- und HP-Chefin Meg Whitman. "Etwas Cooles kommt aus Hollywood und dem Silicon Valley", kündigt die Webseite des Unternehmens aus Los Angeles an. In den Ohren traditioneller Fernsehsender dürfte es eher nach einer Drohung klingen.

Besonderer Chart-Erfolg für Miley Cyrus durch "Black Mirror"

24. Juni 2019, 10:41 Uhr: Miley Cyrus spielt in der fünften Staffel der Netflix-Serie "Black Mirror" die Popsängerin Ashley O. Vor wenigen Tagen ist das Video zum Song "On a Roll" von Ashley O veröffentlicht worden. Das Lied hat es bis in die amerikanischen iTunes-Charts geschafft. Es ist ein Erfolg der besonderen Art. Miley Cyrus ist damit die erste Künstlerin, die es unter drei verschiedenen Namen bzw. mit drei Persönlichkeiten in die amerikanischen iTunes-Charts geschafft hat, wie "Entertainment Tonight" berichtet.

Neben ihrer Rolle als Ashley O war die Sängerin bereits unter ihrem eigenen Namen mit Liedern in den iTunes-Charts vertreten sowie als ihr Alter Ego Hannah Montana. In der gleichnamigen TV-Show spielte Cyrus die titelgebende Figur, die tagsüber ein ganz normales Mädchen war und sich abends in die Popsängerin verwandelt hat. Die Show lief von 2006 bis 2011.

"Dark"-Darsteller über die komplexe Handlung

23. Juni, 16.30 Uhr: Der Dezember 2017 steht sinnbildlich für einen Paradigmenwechsel: Mit "Dark" kam eine deutsche Serie raus, die den Vergleich mit ausländischen Produktionen nicht scheuen muss. Die Netflix-Serie überzeugte mit durchdachten Handlungssträngen und tollen Schauspielleistungen. Am Freitag erschien nun die zweite Staffel.

Die Geschehnisse in der mittelständischen Provinz Winden werden für den Zuschauer noch einmal komplexer. Das musste auch "Dark"-Darsteller Louis Hofmann, der den jungen Jonas Kahnwald spielt, im Interview mit der "Bild" zugeben: "Wir mussten teilweise Stammbäume erstellen und zwei, drei Mal bei den Serienschöpfern Bo (Baran bo Odar) und Jantje (Jantje Friese) nachfragen. Wir hatten also auch unsere Probleme."

Sein Ansatz sei es allerdings gewesen, sich während der Dreharbeiten hauptsächlich auf seinen Strang zu fokussieren, so der Schauspieler. "Einfach weil ich gemerkt habe, dass, wenn ich mich zu sehr auf die anderen Stränge konzentriere, ich mich dann verliere." Aus diesem Grund habe er ab dem Beginn der Dreharbeiten alles andere ausgeblendet und sich auf seinen Strang konzentriert.

Mehr zu den Machern von "Dark" lest ihr hier.

Quelle: "Bild"

"Riverdale": Besondere Hommage für Luke Perry

22. Juni, 16.10 Uhr: Seit Schauspieler Luke Perry Anfang März überraschend verstorben ist, rätseln die Fans, wie seine Figur Fred Andrews aus der Serie "Riverdale" verabschiedet wird. In der dritten Staffel wurde seine plötzliche Abwesenheit eher vage am Rande erklärt. Nun steht fest, dass dem einstigen "Beverly Hills, 90210"-Darsteller eine ganze Episode gewidmet wird. Und zwar die Auftaktfolge der vierten , die im Herbst in den USA ausgestrahlt wird.

Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, 46, hat auf Twitter verkündet, dass die erste Episode der neuen Staffel den Titel "In Memoriam" tragen wird. Weiter schrieb er: "Es ist wahrscheinlich die wichtigste Episode von Riverdale, die wir in diesem Jahr drehen werden, wenn nicht sogar überhaupt. Eine Hommage für unseren gefallenen Freund. Ich bin dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, Luke & Fred zu ehren."

Probably the most important episode of #Riverdale we’ll do this year, if not ever. A tribute to our fallen friend. Thankful for this opportunity to honor Luke & Fred. ❤️🏆💎👨🏻‍💻 pic.twitter.com/MH7xOjNyDu — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) June 19, 2019

Weitere Details gab Aguirre-Sacasa nicht bekannt. Die vierte Staffel feiert am 9. Oktober beim US-Sender The CW Premiere. Hierzulande sind die Folgen einen Tag später bei Netflix verfügbar.