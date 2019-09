Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

Neuseeland wird die Heimat von "Der Herr der Ringe"-Serienadaption

18. September 2019, 10:27 Uhr: Amazon Studios bestätigt: Die neue Serienproduktion, basierend auf J.R.R. Tolkiens legendären Fantasy-Romanen "Der Herr der Ringe", wird in Neuseeland gedreht. Die Produktion des Amazon Originals startet in den kommenden Monaten in Auckland. "Auf der Suche nach dem richtigen Drehort, an dem wir die ursprüngliche Schönheit von Mittelerde in der zweiten Ära zum Leben erwecken können, war uns klar: Wir müssen einen majestätischen Ort mit unberührten Küsten, Wäldern und Bergen finden. Gleichzeitig muss die Location auch ein Zuhause für Weltklasse-Sets, Studios, hochqualifizierte und erfahrene Handwerker sowie zahlreiche weitere Mitarbeiter bieten. Wir freuen uns, nun offiziell zu bestätigen, dass wir in Neuseeland die Heimat für unsere Serienadaption der Fantasy-Romane von J.R.R. Tolkiens ‘Der Herr der Ringe‘ gefunden haben", sagen Showrunner und Executive Producer J.D. Payne und Patrick McKay.

Die Serienadaption wird in Mittelerde spielen und neue Handlungsstränge erkunden, die zeitlich vor J.R.R. Tolkiens "Die Gefährten" verortet sind. Als weltbekanntes literarisches Werk, das bereits den International Fantasy Award und den Prometheus Hall of Fame Award gewann, wurden die "Der Herr der Ringe"-Romane 1999 von Amazon-Kunden zum Lieblingsbuch des Jahrtausends sowie 2003 in The Big Read der BBC zum beliebtesten Roman aller Zeiten gewählt. Die Kinoadaptionen von New Line Cinema und Regisseur Peter Jackson spielten weltweit einen Bruttoumsatz von insgesamt fast 6 Milliarden Dollar ein und gewannen insgesamt 17 Oscars unter anderem in der Kategorie "Bester Film".

Serie über Sekte Colonia Dignidad startet bei Joyn

17. September 2019, 10.19 Uhr: Die Streaming-Plattform Joyn startet im Winter ihren Premiumbereich mit einer prominent besetzten Drama-Serie über die Sekte Colonia Dignidad in Chile. Erste Ausschnitte von "Dignity" mit Götz Otto, Devid Striesow und Jennifer Ulrich sollen am 14. Oktober bei der Branchenmesse MIPCOM in Cannes zu sehen sein, teilte der zu ProSiebenSat.1 und Discovery gehörende Anbieter am Montag in München mit.

Im Mittelpunkt der acht Folgen steht der Staatsanwalt Leo Ramirez (Marcel Rodriguez). Er soll den deutschen Sektenführer Paul Schäfer (Götz Otto) ins Gefängnis bringen, dem Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Doch bald tauchen Zweifel auf, ob Ramirez nicht befangen sein könnte.

"Dignity" ist für Joyn die erste eigenproduzierte internationale Original-Serie. Auch der lateinamerikanische TV-Sender Mega Chile ist an der Auftragsproduktion der acht Folgen beteiligt. Joyn bietet eine Plattform und eine App, über die kostenlos 55 Live-TV-Sender sowie Mediatheken empfangen werden können. Der Premium-Bereich soll kostenpflichtig sein. Neben eigenproduzierten Formaten soll er unter anderem Inhalte der Online-Videothek Maxdome anbieten.

"Stranger Things"-Star ist kaum wiederzuerkennen

16. September 2019, 15.02 Uhr: Es war sein Markenzeichen. Diese nach hinten gegelte Haartolle. Die Betonung liegt auf "war". Denn die Haare des Schauspielers Joey Keery, bekannt durch seine Rolle als Steve Harrington in "Stranger Things", sind ab. Bei einem PR-Dinner von Chanel in Los Angeles zeigte sich der 27-Jährige nun mit einer neuen Frisur. Einem Topfschnitt, der ein wenig an die Anfangszeit von Oasis erinnert. Aber seht selbst:

JOE KEERY WHAT DID YOU DO TO YOUR HAIR 😓 pic.twitter.com/2YaAbTFB1h — chandler ✧ (@Keeryluv) September 13, 2019

Bei seinen Fans sorgte sein neuer Haarschnitt für wenig Begeisterung. Ganz im Gegenteil, einige seiner Anhänger waren vollkommen entsetzt: "Was hast du deinen Haaren bloß angetan?", schrieb ein weiblicher Fan auf Twitter. Oder: "In liebevoller Erinnerung an Joe Keery. Er ist nicht tot – aber seine Haare sind es."

Enttäuschte "Friends"-Fans

16. September 2019, 10.38 Uhr: "Friends"-Schauspieler David Schwimmer hat offenbar keine Lust, im Rampenlicht zu stehen. Beim Tribeca TV Festival wurde am Freitag 25 Jahre "Friends" gefeiert – inklusive einer Podiumsdiskussion. Doch statt daran teilzunehmen, zog sich der Schauspieler laut "New York Post" lieber eine Cap auf und versteckte sich. Warum Schwimmer sich nicht zeigen wollte, ist unklar. Als das Panel vorbei war, stürmte der US-Amerikaner jedenfalls sofort weg, wurde dabei allerdings von einigen Fans bemerkt. Doch auch zu diesem Zeitpunkt schenkte der Schauspieler seinen ohnehin schon von ihm enttäuschten Followern keine Aufmerksamkeit. Laut Bericht war aber auch das noch nicht genug.

In der Gesprächsrunde wurden nämlich auch einmal mehr jegliche Hoffnungen auf ein "Friends"-Reboot oder eine Reunion zerstört. Wie "Deadline" berichtet, erklärte die Produzentin der Show klipp und klar, dass so etwas nicht infrage komme. Der Grund: "Es wird nicht besser werden, als das, was wir bisher geschaffen haben", so Marta Kauffman. Die US-Sitcom "Friends" wurde von 1994 bis 2004 in zehn Staffeln ausgestrahlt und machte ihre Hauptdarsteller Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer zu Stars.

"Modern Love": Amazon-Serie mit Starpotenzial

14. September 2019, 13.55 Uhr: "Modern Love" ist der Titel einer Kolumne der "New York Times", die von Amazon jetzt in halbstündigen Folgen als Serie zum Leben erweckt wird. Die Serie, in der sich wenig überraschend alles um Liebe und Romantik dreht, versucht euch mit jeder Menge großer Namen zu gewinnen: u. a. Anne Hathaway, Tina Fey, Andy Garcia und Dev Patel gehören zum Cast, Regie hat bei einigen Episoden auch "Shameless"-Star Emmy Rossum geführt. "Modern Love" startet am 18. Oktober.