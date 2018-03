Nach wie vor hält sich wacker das Gerücht, "Verónica: Spiel mit dem Teufel" vom spanischen Regisseur Paco Plaza sei der gruseligste Film aller Zeiten – oder zumindest auf Netflix. Laut dem Streaming-Portal schafft es kaum ein Zuschauer, den Grusel-Streifen bis zum bitteren Ende anzuschauen. Wer jetzt sagt "Jaaaaa, das liegt daran, dass der viel zu langweilig ist": Ruhig Brauner! In diese Wertung zählt nur, wer mindestens 70 Prozent des Films bereits gesehen hat und ihn dann ausschaltet. Denn jeder weiß: So richtig gruselig wird es immer erst im letzten Drittel.

Auch bei diesen Horror-Streifen kneifen die meisten Netflix-User

1. "Final Destination 5" (2011, FSK 18)

Der Plot von "Final Destination" ist so simpel wie erfolgreich und eigentlich in jedem Teil der Gleiche. Ein Mensch hat eine Vision davon, wie er sterben wird, entkommt, nimmt ein paar Leute mit und verbringt die nächsten eineinhalb Stunden damit, zu versuchen, dem Tod von der Schippe zu springen. So ist es auch im fünften Teil der Serie. Sam sitzt gemeinsam mit seinen Kollegen in einem Reisebus, als er eine Vision hat: Die Brücke, über die sie fahren sollen, wird kollabieren und den Bus mitsamt allen Insassen in die Tiefe reissen. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Molly und einigen Kollegen verlässt er den Bus, kurz bevor dieser tatsächlich abstürzt. Doch jetzt geht der Spaß erst richtig los, denn der Tod ist noch lange nicht fertig mit den Überlebenden.

2. "Freitag, der 13." (2009, FSK 18)

Dieses Remake des Horror-Klassikers basiert lose auf der Handlung der ersten Teile der "Freitag, der 13."-Filmserie, die es bereits seit 1980 gibt. Eine Gruppe Teenager fährt in ein Ferienlager am Crystal Lake, um dort nach einer Marihuana-Plantage zu suchen. Doch anstatt Gras treffen sie auf Serienkiller Jason, der alle bis auf eine junge Frau umbringt. Die einzige Überlebende, Whitney, hält er fortan gefangen. Wenige Wochen später macht sich eine weitere Gruppe Teenager auf in Richtung Crystal Lake, wo sie auch Whitneys Bruder Clay begegnen, der sich auf die Suche nach seiner Schwester begeben hat. Doch Jasons Mordlust ist noch lange nicht gestillt.

3. "Das Spiel" (2017, FSK 16)

Gerald und Jessie Burlingame fahren in ein kleines Häuschen irgendwo im Nirgendwo in Alabama, wo sie, in der Hoffnung, dass es ihre bröckelnde Ehe wieder auf Vordermann bringen wird, ein romantisches Wochenende miteinander verbringen wollen. Gerald schlägt vor, Jessie mit Handschellen ans Bett zu fesseln, doch während des Sex kommt es zum Streit, woraufhin Gerald einen Herzinfarkt erleidet und stirbt. Nun liegt Jessie also da, unbeweglich und ohne die Möglichkeit, um Hilfe zu rufen. Und zu allem Überfluss hat sie die Haustür offen gelassen …





4. Poltergeist (2015, FSK 16)

Eine junge Familie zieht wegen finanzieller Schwierigkeiten in ein neues Haus, das auf den Überresten eines alten Friedhofs erbaut wurde. Innerhalb kürzester Zeit bemerken sie paranormale Aktivitäten. Als die jüngste Tochter Maddy von Poltergeistern durch ein Portal entführt und in ihrer Welt gefangen gehalten wird, ruft das die Hilfe von okkulten Spezialisten auf den Plan, die das kleine Mädchen retten wollen. Doch so leicht geben die Geister nicht auf.

5. "Saw" (2004, FSK 18)

Ein echter Horror-Klassiker. Zwei Männer wachen in einem Waschraum auf, ohne Erinnerung, wie sie dort hingelangt sind. Es entfaltet sich eine komplizierte Storyline, in der es einen roten Faden gibt: Jigsaw, ein Serienmörder, bringt Menschen in Situationen, in denen sie Unmenschliches tun müssen, um sich oder andere zu retten. Blutig, grausam und sehr, sehr spannend.

6. "Warte, bis es dunkel wird" (2014, FSK 16)

"Warte, bis es dunkel wird" basiert auf dem mäßig erfolgreichen "Der Umleger", der 1976 in die Kinos kam und wiederum auf dem wahren Fall der sogenannten "Texarkana Mondschein Morde" beruht. Die Handlung des Films von 2014 ist recht verzwickt: Fast 70 Jahre zuvor trieb ein Serienkiller in Texarkana sein Unwesen, bringt mehrere Menschen um und verletzt einige. In den 70er Jahren dreht man deshalb einen Film, um mit der bösen Vergangenheit der Kleinstadt abzuschließen. Im Film ist es nun 2014 und der 70er-Streifen ist zum Kultklassiker mutiert. Doch als wieder ein Serienkiller die Bewohner der Stadt heimsucht, wird schnell klar, dass einige den Film vielleicht ein bisschen zu ernst genommen haben.

7. Wir sind die Nacht (2010, FSK 16)

Einen Vampir-Thriller mit Karoline Herfurth (33, "Fack Ju Göhte") würde man wahrscheinlich spontan nicht auf dieser Liste erwarten. Doch anscheinend gruseln sich mehr Menschen vor den Blutsaugern, als gedacht. Ein junges Mädchen, das sich bislang mit kleineren Diebstählen über Wasser gehalten hat und schon länger von der Polizei verfolgt wird, wird von einer schönen Unsterblichen in einen Vampir verwandelt. Sie schließt sich der untoten Clique an, stellt jedoch schnell fest, dass sie das ewige und scheinbar wahllose Töten nicht mit ihrer Moral vereinbaren kann. Aber ist es schon zu spät?