Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zu der Folge "Smithereen" der 5. Staffel von "Black Mirror". Wer die Folge also noch nicht gesehen hat und nichts über den Inhalt erfahren will, sollte nicht weiterlesen.

Viele Fans haben auf die neue Staffel von "Black Mirror" gewartet. "Black Mirror: Bandersnatch", ein an die Serie angelehnter Film, bei dem die Zuschauer selbst den Verlauf bestimmen können, hatte die Vorfreude zum Jahreswechsel noch einmal angeheizt. Und auch wenn die Meinungen über die fünfte Staffel der Netflix-Serie jetzt, da sie online steht, auseinander gehen, hat "Black Mirror" doch wieder das geschafft, was das Team um Autor Charlie Brooker am besten kann: Es hat unseren Blick auf die Herausforderungen der Technik geschärft – und vielleicht sogar ein wenig verändert.

Ganz besonders gilt das für die zweite Folge der neuen Staffel, "Smithereen". Smithereen ist in der Serie ein fiktives soziales Netzwerk, in unserer realen Welt vergleichbar mit Facebook, Twitter oder Instagram. Ein Taxifahrer entführt einen Mitarbeiter des Unternehmens, das hinter der App steckt, und setzt ihn mit vorgehaltener Waffe als Druckmittel ein, um mit dem Chef und Erfinder von Smithereen sprechen zu können.

"Black Mirror": Unfall, weil der Fahrer aufs Handy schaut

Schon früh in der Folge erfahren wir, dass der von Andrew Scott (bekannt als Jim Moriarty in "Sherlock") gespielte Taxifahrer Chris seine Verlobte vor einigen Jahren bei einem Autounfall verloren hat. Die Hintergründe bleiben jedoch zunächst unbekannt. Später jedoch wird klar: Er selbst ist am Tod seiner großen Liebe schuld. Damit kann er nicht leben. Und er gibt auch Smithereen eine Mitschuld dafür.

Die eigentliche Unfallursache war nämlich keineswegs der Alkoholismus des Fahrers, mit dessen Auto Chris zusammengestoßen war. Nur Chris selbst weiß, was den Unfall wirklich auslöste: Er hatte am Steuer auf sein Handy geschaut, um seinen Smithereen-Account zu checken. Das gesteht er dem CEO Billy Bauer am Telefon.

Normalerweise behandelt "Black Mirror" Technikthemen, die entweder noch scheinbar weit in der Zukunft liegen oder nur eine kleine Gruppe von Nerds betreffen. Den ständigen Blick aufs Handy aber, den Drang, andauernd aufs Telefon zu schauen, auch wenn es unnötig, unhöflich oder sogar gefährlich ist – das ist die Gegenwart, die wir alle kennen. "Ich hörte, dass Sie die Dinger so bauen, dass man süchtig danach wird. Ist voll gelungen", sagt Chris dem Erfinder der App. "Da haben Sie ein Nutzer-Feedback."

Habt ihr alle "Smithereens" geguckt? Ich hoffe doch#BlackMirror5 — Marcel Fortus (@marcelpunktf) June 16, 2019

Me realising I’m using my phone while watching smithereens #BlackMirror pic.twitter.com/qStt3SvDod — shauna (@esmacksee) June 11, 2019

Im falschen Moment kann der Blick aufs Handy tödlich sein

Laut einer "Bitkom"-Umfrage lesen 51 Prozent der Autofahrer manchmal SMS am Steuer, 31 Prozent schreiben selbst welche. Schon lange warnt die Polizei eindringlich davor, das Handy während der Fahrt zu benutzen. Doch alle Warnungen verpuffen, wenn die Verlockung des Smartphones doch größer ist – es wird ja schon nichts passieren.

Vielleicht trägt ja die gewohnt schonungslose Darstellung in "Black Mirror" dazu bei, dass diese Gefahr ernster genommen wird. Dass wir alle zu viel am Handy hängen, ist ein Problem, in den meisten Situation aber eine zu vernächlässigende Schwäche. Im falschen Moment aber kann der Blick aufs Smartphone ein ganzes Leben zerstören.