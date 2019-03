Nach dem großen Erfolg der interaktiven Filmgeschichte von "Black Mirror: Bandersnatch", in der die Zuschauer die Entscheidungsmacht darüber haben, wie sich das Leben des Computerspiel-Programmierers Stefan Butlers weiterentwickeln wird, kündigte Netflix auf einer Pressekonferenz in Los Angeles eine neue "Mitmach"-Serie an. Am 10. April 2019 soll der Bandersnatch-Nachfolger "You vs. Wild" auf der Streaming-Plattform erscheinen, und, was sollen wir sagen: Das ganze klingt nach einem riesengroßen Abenteuer!

In der achtteiligen Serie begibt sich der Zuschauer gemeinsam mit dem Überlebensexperten Bear Grylls auf eine äußerst extreme Reise durch die Wildnis – wo er den Gefahren von Mutter Natur ausgesetzt ist und mit minimalen Mitteln überleben muss. Grylls erlebt bei der Expidition um die ganze Welt die verschiedensten Abenteuer und der Zuschauer muss per Auswahl auf der Fernbedienung oder Computermaus entscheiden, wie Grylls die Gefahren in der Wildnis überstehen wird. Die Auswahl hat Auswirkung auf die Handlung der Serie und schließlich auch auf das Ende.

Wer ist Bear Grylls?

Die Hauptfigur der neuen Netflix-Serie ist Bear Grylls – ein ehemaliger britischer Soldat einer Spezialeinheit, Abenteurer, Pfadfinder, Autor und Dokumentarfilmer. Bekannt wurde er mit der Serie "Ausgesetzt in der Wildnis", die bei DMAX ausgestrahlt wird. Darin zeigt er seinen Zuschauern, wie man in der Wildnis überleben kann und in die Zivilisation zurückfindet, sollte man sich verlaufen haben. In "Bear Grylls: Stars am Limit" nimmt er bekannte Persönlichkeiten für zwei Tage mit in die Wildnis – auch Barack Obama machte bei einem solchen Abenteuer mit. Netflix knüpft mit "You vs. Wild" an die Survival-Formate an.

Grylls schreibt auf Twitter: "Zum ersten Mal lege ich mein Überleben in eure Hände" – treffender hätte er das interaktive Format kaum beschreiben können.

