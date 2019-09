Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

Crime-Serie mit deutscher Beteiligung: Netflix veröffentlicht Trailer zu "Criminal"

4. September, 11:30 Uhr: Ein Verhörraum, zwei Polizisten, vier Länder: Im September startet Netflix mit einem europäischen Crime-Serien-Konzept. "Criminal" spielt ausschließlich in einem Verhörraum, in dem Polizisten und mutmaßliche Verbrecher zusammenkommen. Die 12 Episoden aus vier verschiedenen Ländern zeigen die psychologische Spielchen zwischen Kommissaren und Verdächtigen, bei denen die Suche nach Antworten manchmal auf Kosten der Moral gespielt werden.

Gedreht wurde in Deutschland, Großbritannien, Spanien und Frankreich mit bekannten Schauspielern des jeweiligen Landes. In der deutschen Episode werden unter anderem Peter Kurth, Nina Hoss und Christian Berkel zu sehen sein. "Criminal" läuft ab dem 20. September bei Netflix.

Erstes Foto aus "Sabrina Staffel 3" verspricht einen tödlichen neuen Bösewicht

3. September 2019, 15:43 Uhr: Die Sabrina-Neuauflage "Chilling Adventures of Sabrina" geht in die dritte Runde. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel rund um die junge Hexe Sabrina sind in vollem Gange. Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa postete nun ein Bild davon auf Twitter.

A scene from yesterday’s filming of #sabrinanetflix! The dread banshee has arrived, but which Spellman will die? #CAOS 🔥🔮🕷☠️🚑🎡📺 pic.twitter.com/3gS2sgNg88 — RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) August 31, 2019

Das Bild zeigt eine bis lang unbekannte Figur in schwarzem Gewand und Schleier vor einem abgestorbenen Baum. Dazu schreibt Aguirre-Sacasa: "Eine Szene von den gestrigen Aufnahmen! Die 'dread banshee' ist da, aber welche Spellman wird sterben?"In der irischen Mythologie kündigt das Erscheinen einer "Banshee", einer Todesfee, einen bevorstehenden Tod an. Einerseits dürfte einen Tod in der sehr düsteren Serie mit satanischen Motiven niemanden überraschen, andererseits ist es schwer, sich vorzustellen, dass eine der Tanten oder Cousin Ambrose nicht mehr dabei sein sollten. In den Kommentaren des Twitter-Posts sind die Fans jetzt schon schockiert. "Ich kann den Gedanken nicht ertragen irgendwen von ihnen zu verlieren!", schreibt eine Userin. Andere sind schlicht weg sauer:

DON'T give me this "which spellman will die?" Roberto! Don't touch any of them! pic.twitter.com/glpntgIQER — Gaby (@Gabydoids) August 31, 2019

Ob es nur eine falsche Fährte ist oder ob tatsächlich ein Familienmitglied Sabrinas das Zeitliche segnet, bleibt abzuwarten. Noch steht kein Starttermin für die dritte Staffel fest.

Eine Frage der Größe? Netflix' neues Teenie-Drama "Tall Girl" sorgt für Diskussionen

3. September, 12:30 Uhr: Mit "Tall Girl" nimmt Netflix in diesem Herbst ein weiteres Teenie-Drama in sein Programm auf. Die Story ist schnell erzählt: Jodi ist mit Abstand das größte Mädchen in ihrer Schule und sieht sich den Hänseleien ihrer Mitschüler ausgesetzt. Sie fühlt sich sichtlich unwohl in ihrer Haut, bist der smarte, schwedische Austauschschüler Stig auftaucht, der noch größer ist als sie.

Die Geschichte hinter "Tall Girl" wurde besonders auf Social Media diskutiert. Schließlich ist Jodi mit einer Körpergröße von knapp 1,85 m zwar groß, aber auch kein Riese. Die Durchschnittsgröße von Frauen in den USA wird immerhin mit 1,62 m bemessen. "Tall Girl" ist ab dem 13. September auf Netflix zu sehen.

Von Hannibal zum Papst: Anthony Hopkins im ersten Netflix-Trailer zu "The Two Popes"

2. September 2019, 17:17 Uhr: "Ganz neue, intime Einblicke auf eine Wendepunkt in der katholischen Kirche" – so kündigt Netflix seinen neuen Film "The Two Popes" an. Der besagte Wendepunkt ist der ungewöhnliche Übergang zwischen zwei Päpsten im Jahr 2013: Benedict XVI. trat zurück, auf ihn folgte Kardinal Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus.

Nun veröffentlichte Netflix den ersten Trailer zu seiner Eigenproduktion. Die ist mit Anthony Hopkins als Benedict, und Jonathan Price (der den meisten als Vater von Elisabeth Swan aka Keira Knightley in "Fluch der Karibik" bekannt sein dürfte) als Franziskus, hochkarätig besetzt. Zu sehen ist der Film, der "von wahren Begebenheiten inspiriert" sein soll, ab dem 27. November bei Netflix.