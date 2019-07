Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

"Simpsons"-Sprecherin Russi Taylor verstorben

29. Juli 2019, 16:06 Uhr: Am Freitag ist Russi Taylor im Alter von 75 Jahren im kalifornischen Glendale verstorben. Die Synchronsprecherin lieh nicht nur Minnie Maus viele Jahre lang ihre Stimme, sondern auch mehreren Charakteren aus der kultigen Zeichentrickserie "Die Simpsons" - darunter Barts Klassenkamerad und Vorzeigestreber Martin Prince, die Zwillinge Sherri und Terri sowie Austauschschüler Uter Zörker. Bedeutet Taylors Tod nun auch das Aus für ihre Charaktere in der Show?

Al Jean, 58, Showrunner der "Simpsons", zeigte sich vom Tod der Synchronsprecherin berührt. "Ich bin zutiefst traurig über den Tod von Russi Taylor. Es war ein wahres Vergnügen, mit ihr zu arbeiten", schrieb er bei Twitter und postete dazu ein Bild ihres Charakters Martin. Zwar sind keine offiziellen Pläne über die Zukunft des "Simpsons"-Strebers bekannt, es wäre aber nicht das erste Mal, dass ein "Simpsons"-Charakter nach dem Tod eines Sprechers aus der Serie geschrieben wird.

.@TheSimpsons Deeply saddened to learn of the passing of Russi Taylor a true delight to work with. pic.twitter.com/1qNUf7M6TM — Al Jean (@AlJean) July 27, 2019

Nach dem überraschenden Tod der Schauspielerin und Synchronsprecherin Marcia Wallace (1942-2013) verabschiedeten sich die Macher von ihrem Charakter Edna Krabappel, der Lehrerin von Bart. "Sie wurde von jedem bei den 'Simpsons' geliebt und wir werden ihren unersetzbaren Charakter in den Ruhestand schicken", erklärte Jean damals.

Auch der abgehalfterte Schauspieler Troy McClure und der fragwürdige Anwalt Lionel Hutz wurden aus der Show geschrieben. Sie wurden ursprünglich beide von dem kanadischen Schauspieler Phil Hartman gesprochen. Hartman wurde im Mai 1998 von seiner Frau Brynn im Schlaf erschossen, die sich wenige Stunden später selbst tötete. Der Grund für die Tat ist bis heute nicht bekannt.

"Jack Ryan": Amazon Prime veröffentlicht Teaser zur zweiten Staffel der Actionserie

29. Juli 2019, 14.45 Uhr: Explodierende Autos, Gefechte im Jungel, Sprünge über Häuserschluchten - mit dem Teaser zur zweiten Staffel der Actioserie "Tom Clancy's Jack Ryan" verspricht Amazon Prime Video einige actiongeladene Momente. Auch wenn das Startdatum zur neuen Staffel noch nicht offiziell feststeht, verrät die Beschreibung zum Video schon einmal, worum es gehen wird:

"Nachdem er eine potenziell verdächtige Lieferung illegaler Waffen im venezolanischen Dschungel verfolgt hat, reist der CIA-Offizier Jack Ryan nach Südamerika, um dort zu ermitteln. Während Jacks Untersuchung eine weitreichende Verschwörung aufzudecken droht, startet der Präsident von Venezuela einen Gegenangriff, der Jack und seine Kollegen auf eine globale Mission in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Russland und Venezuela führt, um den ruchlosen Plan des Präsidenten aufzudecken und Stabilität in ein Land am Rande des Chaos zu bringen." Glaubt man dem Teaser, werden Fans der Serie wohl nicht mehr lange warten müssen.

Starttermin für die dritte Staffel von "4 Blocks" bekannt gegeben

26. Juli 2019, 13:45 Uhr: "Wir wissen beide, was sie getan haben, Herr Hamady." Eine Stimme auf einem schwarzen Bildschirm, so startet der Trailer der letzten Staffel "4 Blocks". Die mehrfach ausgezeichnete Serie über den Hamady-Clan im Berliner Stadtteil Neukölln findet am 7. November auf TNT-Serie ihr Ende.

Drogen, Gewalt, Macht und vor allem Familie werden auch in der letzten Staffel ganz oben stehen. Wer sein Serien-Wissen bis dahin noch auffrischen will, kann die erste Staffel auf Amazon Prime sehen. Die zweite Staffel hat am 29. August auf ZDFneo ihre Free-TV-Premiere. Mehr zu "4 Blocks" findet ihr hier.