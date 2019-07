Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

"How to Sell Drugs Online (Fast)" bekommt zweite Staffel

9. Juli 2019, 10:23 Uhr: "How to Sell Drugs Online (Fast)", die dritte Netflix-Serie aus Deutschland, hat bereits nach der ersten Staffel viele Fans auf der ganzen Welt gewonnen. Produziert wird sie von der Bildundtonfabrik (Btf), die auch hinter Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" steckt. Die Coming-of-Age-Story um Moritz, Lenny und ihr "MyDrugs"-Shop wird nun um eine weitere Staffel verlängert. Das hat Netflix gerade offiziell bestätigt.

Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann von der Btf sind erleichtert über die Fortsetzung: "Wir freuen uns sehr, dass Netflix an unsere Vision glaubt und wir sie nun weitererzählen können. Ansonsten wäre uns auch nichts anderes übrig geblieben, als (fast) online Drogen zu verkaufen." So heißt es in der Pressemitteilung. Rachel Eggebeen, Director bei Netflix Originals fügt hinzu: "Die erste Staffel ist wie der Prolog einer großartigen Geschichte. Nach den überwältigenden Reaktionen unserer Zuschauer freuen wir uns nun umso mehr, bald zeigen zu können, wie Moritz’ einzigartige und urkomische Geschichte weitergeht."

Produktplatzierungen bei "Stranger Things"

8. Juli 2019, 16:51 Uhr: Besonders bei deutschen Filmen und Serien sind Produktplatzierungen von bekannten Marken manchmal so auffällig unauffällig, dass man lachen muss. Da steht dann der Becher eines Joghurtherstellers auf dem Schreibtisch – gerade so, dass man das Logo noch halb erkennen kann. Oder es werden (wenn man auf Schleichwerbung verzichten will), seltsame Eigenkreationen verwendet. Wie man es schafft, Werbung unterzubringen, die nicht vollkommen deplatziert und aufgesetzt erscheint, beweist seit Jahren die Netflix-Serie "Stranger Things". Am Beispiel von Coca-Cola hat dies das Online-Magazin "Vox.com" analysiert. Schon in der ersten Staffel demonstriert Elfi an einer der roten Dosen ihre Fähigkeiten.

In der dritten Staffel, die seit vergangener Woche online ist, hat die 1985 vollkommen gefloppte "New Coke" ihr großes Comeback. Passend zur Zeit, in der auch die Serie spielt, schwärmt Lucas von der neuen Cola. Seine Freunde hingegen verziehen ihre Gesichter. Damit spielen die Macher darauf an, dass die "New Coke" schon nach drei Monaten wieder vom Markt genommen werden musste. Dieser kleine Disput passt perfekt in die Zeit und ist lustig. Durch die Coke wird das 80s-Feeling sogar noch gesteigert. Das sei laut "Vox.com" auch das Erfolgsrezept: Nostalgie, Nostalgie, Nostalgie.

Anlässlich der neuen Staffel hat Coca-Cola sogar einen Werbeclip für die "New Coke" mit den Hauptdarstellern gedreht: "First Love" heißt er und ist so produziert, dass er direkt aus den Achtzigern stammen könnte.

Man kann von Produktplatzierungen halten, was man will – aber man muss zugeben, dass "Stranger Things" in diesem Feld neue Maßstäbe gesetzt hat. Wenn schon Werbung, dann wenigstens gute.

Wohnen wir die Serien-Stars: Ikea baut beliebte Sets nach

8. Juli 2019, 14:47 Uhr: Wolltest du dich schon immer wie Homer aus "Die Simpsons" auf die braune Kult-Couch lümmeln? Oder dir in der Küche von Chandler aus "Friends" einen Kaffee kochen? Ikea macht's möglich. So lustig baut das Möbelhaus die ikonischen Sets nach.

Hier kannst du dir das ganze Video anschauen.

Deutsch-Rap und Drogen – darum geht's in "Skylines"

7. Juli 2019, 17:47 Uhr: Nach "4 Blocks" und "Dogs of Berlin" widmet sich auch Netflix der Welt des Deutsch-Rap: "Skylines" wird hauptsächlich in Frankfurt am Main spielen und die deutsche Hip-Hop-Szene ist voll mit dabei. Einige Rapper haben für die Dreharbeiten sogar Touren in diesem Jahr abgesagt. Mit von der Partie sind unter anderem Olexesh, Nimo, Nura, Azad oder Capo. Die Rapper werden, weniger überraschend, in der Serie Rapper spielen und auch die ein oder anderen Lines spitten. Jetzt veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer zu "Skylines".

Frankfurt, Drogen, Hop-Hop – und im Mittelpunkt der junge Produzent Jinn, gespielt von Edin Hasanovic. Jinn unterschreibt bei "Skyline Records" und bekommt damit die Chance seines Lebens. Doch der Erfolg hat seinen Preis.

Die Crime-Dramaserie wird ab 27. September auf Netflix verfügbar sein.