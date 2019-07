Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

Erster Trailer für "Star Trek: Picard" ist online

11. Juli 2019, 17:51 Uhr: Trekkies auf der ganzen Welt haben auf ihn hin gefiebert: den ersten Trailer zur neuen "Star Trek"-Serie "Picard". Für das Amazon Original kehrt Sir Patrick Stewart in seiner Rolle als ikonischer Kommandant Picard zurück, die er in "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert" sieben Staffeln lang verkörperte. Neben Sir Patrick Stewart gehören unter anderem auch Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera und Harry Treadaway zum Cast.

Alle Episoden von Star Trek: Picard starten jeweils nur 24 Stunden nach der US-Premiere auf CBS bei Amazon Prime Video in über 200 Ländern. So viel verrät der erste Trailer schon mal: Wein scheint eine große Rolle in der neuen Serie zu spielen. Wir sind gespannt.

Wie es wirklich war: Russen drehen eigene Version der Hit-Serie "Chernobyl"

11. Juli 2019, 15:31 Uhr: Die HBO-Serie "Chernobyl" bleibt weiterhin die ungeschlagene Nummer eins bei verschiedensten Serien-Charts, sehr zum Leid der Russen. Die Begebenheiten seien nicht wahrheitsgetreu dargestellt, deswegen will der Russische Stattssender "NTV" das richtig stellen.

In "Chernobyl" kommt die UdSSR nicht gut weg. Ohne die Geheimniskrämerei der Regierung wäre es wohl nie zum Super-GAU in dem Atomkraftwerk gekommen, so wird es zumindest in der US-amerikanischen Serie beschrieben. Das russische Staatsfernsehen ist über diese Darstellung der Sowiet-Union nicht gerade erfreut und will die Ereignisse in einer eigenen Serie "richtigstellen". Die Protagonisten, die Schlimmeres verhinderten, seien in "Chernobyl" nicht ausreichend gelobt worden. Außerdem soll in der russischen Version ein CIA-Agent das Kernkraftwerk infiltrieren. Hauptdarsteller, Regisseur und Budget stünden schon fest. Den nötigen Rubel (ca. 410.000 Euro) lässt das Kulturministerium selbst rollen. Die Made-in-Russia-Variante soll noch dieses Jahr erscheinen.

"Stranger Things"-Star spoilert Staffelfinale

10. Juli 2019, 10:23 Uhr: Einen Tag bevor die heiß ersehnte dritte Staffel "Stranger Things" auf Netflix online gekommen ist, hat Schauspieler David Harbour alias Chief Jim Hopper einen versteckten Hinweis darauf gegeben, was in der letzten Folge passiert.

+++ Achtung, ab jetzt folgen Spoiler für Staffel 3+++

In einem Interview mit Entertainment Weekly hat er einen Satz gesagt, der erst jetzt, wo wir das Staffelfinale gesehen haben, einen zweiten Sinn bekommt. Die neue Staffel sei "größer, episch, majestätisch und extrem bewegend", sagte er in dem Gespräch, "die achte Episode hat mich wirklich weggeblasen." Wie wir inzwischen wissen, ist Letzteres wortwörtlich zu verstehen, denn von der Explosion im Geheimlabor der Russen wurde Hopper tatsächlich weggeblasen. Genauer gesagt gesagt: Er ist dabei sogar gestorben.

Zumindest scheinen das in der Serie alle zu glauben. Im Netz kursieren schon jetzt Fantheorien, dass der Chief noch am Leben sein könnte. In der Zusatzszene, die nach dem Abspann zu sehen ist, sehen wir russische Soldaten, die von einem gefangen Amerikaner sprechen. Es könnte Hopper sein, glauben viele. Warum? Kurz vor der Explosion schaut er zum sich schließenden Tor zur anderen Seite alias das "Upside Down". Ist er, als Joyce die Augen schließt, um seinen Tod nicht sehen zu müssen, hinein gesprungen?

In der Abschlussszene sehen wir auch, dass die Russen einen Demogorgon in einen Käfig eingesperrt haben. Haben sie den und Hopper auf der anderen Seite gefangen genommen? Wir werden es wohl erst erfahren, wenn – hoffentlich – eine vierte Staffel kommt.

So gar nicht seltsam: "Stranger Things" bricht Streaming-Rekorde bei Netflix

9. Juli 2019, 17.20 Uhr: Seit knapp einer Woche ist die dritte Staffel von "Stranger Things" nun online – und hat schon alle Netflix-Rekorde gebrochen. Denn die neuen Folgen der Mystery-Serie, die Fans seit dem 4. Juli bingen können, ist nicht nur die am meisten geschaute Serie – sondern hat auch alle anderen Filme und Netflix-Produktionen überholt.

.@Stranger_Things 3 is breaking Netflix records!



40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) 8. Juli 2019

Nur vier Tage nach der offiziellen Veröffentlichung der neuen Staffel, haben 40,7 Millionen Accounts schon verfolgt, was Neues in der fiktionalen Welt von Hawkins passiert. 18,2 Millionen Haushalte haben die gesamte dritte Staffel sogar schon komplett angeschaut. Aber wenn wir ganz ehrlich sind – so "strange" ist das wirklich nicht.

"How to Sell Drugs Online (Fast)" bekommt zweite Staffel

9. Juli 2019, 10:23 Uhr: "How to Sell Drugs Online (Fast)", die dritte Netflix-Serie aus Deutschland, hat bereits nach der ersten Staffel viele Fans auf der ganzen Welt gewonnen. Produziert wird sie von der Bildundtonfabrik (Btf), die auch hinter Jan Böhmermanns "Neo Magazin Royale" steckt. Die Coming-of-Age-Story um Moritz, Lenny und ihr "MyDrugs"-Shop wird nun um eine weitere Staffel verlängert. Das hat Netflix gerade offiziell bestätigt.

Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann von der Btf sind erleichtert über die Fortsetzung: "Wir freuen uns sehr, dass Netflix an unsere Vision glaubt und wir sie nun weitererzählen können. Ansonsten wäre uns auch nichts anderes übrig geblieben, als (fast) online Drogen zu verkaufen." So heißt es in der Pressemitteilung. Rachel Eggebeen, Director bei Netflix Originals fügt hinzu: "Die erste Staffel ist wie der Prolog einer großartigen Geschichte. Nach den überwältigenden Reaktionen unserer Zuschauer freuen wir uns nun umso mehr, bald zeigen zu können, wie Moritz’ einzigartige und urkomische Geschichte weitergeht."

Produktplatzierungen bei "Stranger Things"

8. Juli 2019, 16:51 Uhr: Besonders bei deutschen Filmen und Serien sind Produktplatzierungen von bekannten Marken manchmal so auffällig unauffällig, dass man lachen muss. Da steht dann der Becher eines Joghurtherstellers auf dem Schreibtisch – gerade so, dass man das Logo noch halb erkennen kann. Oder es werden (wenn man auf Schleichwerbung verzichten will), seltsame Eigenkreationen verwendet. Wie man es schafft, Werbung unterzubringen, die nicht vollkommen deplatziert und aufgesetzt erscheint, beweist seit Jahren die Netflix-Serie "Stranger Things". Am Beispiel von Coca-Cola hat dies das Online-Magazin "Vox.com" analysiert. Schon in der ersten Staffel demonstriert Elfi an einer der roten Dosen ihre Fähigkeiten.

In der dritten Staffel, die seit vergangener Woche online ist, hat die 1985 vollkommen gefloppte "New Coke" ihr großes Comeback. Passend zur Zeit, in der auch die Serie spielt, schwärmt Lucas von der neuen Cola. Seine Freunde hingegen verziehen ihre Gesichter. Damit spielen die Macher darauf an, dass die "New Coke" schon nach drei Monaten wieder vom Markt genommen werden musste. Dieser kleine Disput passt perfekt in die Zeit und ist lustig. Durch die Coke wird das 80s-Feeling sogar noch gesteigert. Das sei laut "Vox.com" auch das Erfolgsrezept: Nostalgie, Nostalgie, Nostalgie.

Anlässlich der neuen Staffel hat Coca-Cola sogar einen Werbeclip für die "New Coke" mit den Hauptdarstellern gedreht: "First Love" heißt er und ist so produziert, dass er direkt aus den Achtzigern stammen könnte.

Man kann von Produktplatzierungen halten, was man will – aber man muss zugeben, dass "Stranger Things" in diesem Feld neue Maßstäbe gesetzt hat. Wenn schon Werbung, dann wenigstens gute.

Wohnen wir die Serien-Stars: Ikea baut beliebte Sets nach

8. Juli 2019, 14:47 Uhr: Wolltest du dich schon immer wie Homer aus "Die Simpsons" auf die braune Kult-Couch lümmeln? Oder dir in der Küche von Chandler aus "Friends" einen Kaffee kochen? Ikea macht's möglich. So lustig baut das Möbelhaus die ikonischen Sets nach.

Hier kannst du dir das ganze Video anschauen.

Deutsch-Rap und Drogen – darum geht's in "Skylines"

7. Juli 2019, 17:47 Uhr: Nach "4 Blocks" und "Dogs of Berlin" widmet sich auch Netflix der Welt des Deutsch-Rap: "Skylines" wird hauptsächlich in Frankfurt am Main spielen und die deutsche Hip-Hop-Szene ist voll mit dabei. Einige Rapper haben für die Dreharbeiten sogar Touren in diesem Jahr abgesagt. Mit von der Partie sind unter anderem Olexesh, Nimo, Nura und Azad. Die Rapper werden, weniger überraschend, in der Serie Rapper spielen und auch die ein oder anderen Lines spitten. Jetzt veröffentlichte Netflix einen ersten Trailer zu "Skylines".

Frankfurt, Drogen, Hop-Hop – und im Mittelpunkt der junge Produzent Jinn, gespielt von Edin Hasanovic. Jinn unterschreibt bei "Skyline Records" und bekommt damit die Chance seines Lebens. Doch der Erfolg hat seinen Preis.

Die Crime-Dramaserie wird ab 27. September auf Netflix verfügbar sein.