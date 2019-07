Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Netflix streicht Szene aus "Tote Mädchen lügen nicht"

16. Juli 2019, 14:03 Uhr: Die Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" steht schon länger wegen der expliziten Darstellung eines Suizids in der Kritik. Vor dem Start der dritten Staffel haben die Macher die Szene nun entfernt. Hier geht es zum Artikel.

Bei diesem Satz aus "Stranger Things 3" fiel Stephen King vom Stuhl

16. Juli 2019, 9:56 Uhr: Die Macher von "Stranger Things", Matt und Ross Duffer, machen keinen Hehl daraus, dass sie Fans von Stephen King sind und sich von seinen Werken für ihre Netflix-Serie haben inspirieren lassen. Ihre Liebe wird erwidert. Besonders auf Twitter bekundet der Kultautor gerne sein Fan-Sein. Momentan scheint er damit beschäftigt zu sein, die dritte Staffel zu schauen – und scheint besonders von einer Figur besonders begeistert zu sein: Erica. Die kleine Schwester von Lucas bekommt in den neuen Episoden endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdient hat. Kaum ein Satz, den sie sagt, ist nicht perfekt auf den Punkt. Sie ist einfach unheimlich witzig und smart.

STRANGER THINGS: "Commence Operation Child Endangerment." I fell off my chair. — Stephen King (@StephenKing) 14. Juli 2019

Einer ihrer Sätze ließ Stephen King laut eigener Aussage sogar vom sprichwörtlichen Stuhl fallen: "Commerce Operation Child Endangerment" (in der deutschen Synchronisation: "Operation Kindeswohlgefährdung". ACHTUNG SPOILER: Das sagte in der Szene, in der sie von Steve, Robin und Dustin dazu überredet wird, in den Schacht zur Geheim-Basis der Russen unter der "Starcourt"-Mall zu klettern, weil nur sie hindurch passt.

Auch wir mussten in dem Moment laut lachen. Sowieso ist Erica der eigentliche Star der ganzen dritten Staffel. Hoffentlich bleibt uns das in einer potentiellen vierten Staffel erhalten. Denn, wie sie schon so schön selbst sagte: "Man kann America nicht ohne Erica schreiben" – und "Stranger Things" auch nicht.

"Stranger Things"-Fantheorie soll verraten, was in Staffel vier passiert

15. Juli 2019, 12:04 Uhr: Schon kurz nachdem die dritte Staffel "Stranger Things" Anfang Juli online kam, gab es die ersten Fantheorien, wie es mit Elfi, Mike und Co. weitergehen könnte. Auf Reddit glaubt ein User, die plausibelste gefunden zu haben – und könnte recht haben. Hier geht es zum Artikel.

Starttermin für zweite Staffel "Mindhunter"

15. Juli 2019, 9:56 Uhr: "Mindhunter" kehrt endlich zurück: Die Netflix-Serie um die FBI-Agenten Holden Ford (Jonathan Groff) und Bill Tench (Holt McCallany) wird nach fast zwei Jahren Pause fortgesetzt. David Fincher, Produzent und Regisseur der True-Crime-Dramaserie, verriet im Interview mit dem US-Radiosender "KCRW" nun den konkreten Starttermin. "Ich glaube, ich darf das jetzt sagen", meinte er. "Es wird der 16. August sein." Charlize Theron, die ebenfalls als Produzentin der Serie tätig ist, hatte bereits im April über einen Staffelstart im Sommermonat philosophiert.

Die erste Staffel von "Mindhunter" zeigte Netflix im Oktober 2017. Die Serie, die Kritiker und Fans auf Anhieb überzeugen konnte, basiert auf dem True-Crime-Sachbuch "Mind Hunter: Inside The FBI's Elite Serial Crime Unit" und spielt in den 1970ern. Die Agenten Ford und Tench setzen auf die Analyse der mörderischen Psyche: Sie befragen Serienkiller im Gefängnis, um unaufgeklärte Mordfälle zu lösen. Staffel zwei soll etwa zwei Jahre nach den Geschehnissen der ersten Staffel spielen und sich, wie unter anderem das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet, offenbar mit den Kindermorden von Atlanta (1979-1981) beschäftigen.

Staffel vier für "Haus des Geldes"? Regisseur Alex Pina spricht über Dreharbeiten

14. Juli 2019, 11.40 Uhr: Die dritte Staffel der Netflix-Produktion "Haus des Geldes" ist noch nicht einmal gestartet, da gibt es schon Gerüchte um eine vierte Staffel. Wie das Online-Portal "What’s on Netflix" berichtet, habe Regisseur Alex Pina auf einer Pressekonferenz verraten, dass die Dreharbeiten für eine vierte Staffel bereits im Gange seien. Netflix hat sich dazu bisher noch nicht offiziell geäußert. Das ist allerdings auch nicht so verwunderlich, da am 19. Juli gerade erst einmal die dritte Staffel von "Hause des Geldes" auf der Streamingplattform startet.

Wie es genau in Staffel vier weitergeht, kann bisher nur vermutet werden. "What’s on Netflix" schätzt jedoch, dass Netflix den Erzählbogen der letzten Staffeln aufrechterhält und die Charaktere am Ende der dritten Staffel noch mit ihrem neuesten Raub zu tun haben könnten. Auch wann die Staffel erscheinen soll, ist bisher noch unklar. Stimmen die Aussagen von Alex Pina jedoch, könnte es schon 2020 soweit sein.