Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

"The King": Der erste Trailer des Netflix-Historienfilms ist vielversprechend

28. August 2019, 16:34 Uhr: Drama, Blut und Intrigen: Mit einem Trailer hat Netflix einen neuen Historienfilm angekündigt. Der Film erzählt die Geschichte rund um Heinrich den V, basierend auf Werken von Shakespeare. Aber keine Angst, wir müssen uns kein Alt-Englisch reinziehen.

Im nun veröffentlichten Trailer wird uns nicht nur eine spannende Geschichte angeteasert, auch das ein oder andere bekannte Gesicht schaut uns entgegen. Die Hauptrolle, Prince Henry wird von Timothée Chalamet gespielt, den wir aus den oscarnominierten Filmen "Interstellar" und "Lady Bird" kennen. Auch Robert Pattinson oder die Tochter von Johnny Depp, Lily-Rose Depp, sind dabei. Vor allem Fans von "Game of Thrones" oder "The Crown" dürften große Hoffnungen in den Film setzen.

Am 2. September feiert "The King" in Venedig auf den Filmfestspielen Premiere. Laut Trailer soll er allerdings noch in diesem Herbst auf der Streaming-Plattform verfügbar sein.

Neymar hat Rolle in "Haus des Geldes"

28. August 2019, 10:11 Uhr: Dem brasilianischen Fußballer Neymar wurde ein Traum erfüllt. Er durfte in seiner Lieblingsserie mitspielen: der Netflix-Serie "Haus des Geldes". Ihr fragt euch jetzt, warum euch das nicht aufgefallen ist? Die Folgen wurden bislang nicht in der Originalversion ausgestrahlt. Aufgrund von Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Stürmer von Paris St. Germain spielte Netflix vorerst gekürzte Versionen. Nachdem die Anklage fallengelassen wurde, sind nun auch die Originalversionen der zwei Folgen mit Neymar auf Netflix zu sehen. In Folge 6 und 8 der aktuellen Staffel spielt Neymar einen brasilianischen Mönch namens Jao, wie er selbst auf Twitter mitteilte.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019

Disney+ veröffentlicht ersten Trailer zur "High School Musical"-Serie

27. August 2019, 17:50 Uhr: Schon vor zwei Jahren wurde es angekündigt und nun wird es Realität: "High School Musical: The Musical: The Series" startet bald auf Disney+, dem neuen Streaming-Dienst von Disney, der ab Herbst in den USA Netflix und Co. Konkurrenz machen will.

Der heute veröffentlichte Trailer lässt Millennial-Herzen höher schlagen. Die Story ist etwas kompliziert und nicht einfach nur ein Remake des Films, der 2006 mit Vanessa Hudgens und Zac Efron in den Hauptrollen erfolgreich war. In einer fiktiven Doku wird die Musical-Produktion von "High School Musical" an der High School von "High School Musical" begleitet. Ihr seid verwirrt? Wir auch, aber eines steht fest: Mit den alten Songs und dem alten Setting wirft uns diese Hommage zurück in unsere Teenie-Zeit. Am 12. November soll die Serie mit dem komplizierten Titel auf Disney+ in den USA starten. In Deutschland müssen wir uns noch gedulden, bis die Streamingplattform auch hier verfügbar ist, wann das sein wird wurde noch nicht bekannt gegeben.

Netflix schafft neuen Rubriken und erleichtert Suche nach neuen Titeln

27. August 2019, 11:30 Uhr: Wer bisher bei Netflix neue Serien und Filmen finden wollte, musste sich entweder auf die Ankündigungen per Mail verlassen oder in der Rubrik "Kürzlich hinzugefügt" stöbern (oder natürlich unseren Ticker lesen). Nun will es uns der Streaminganbieter leichter machen: Wie Netflix in einem Twitterpost bekannt gab, wird es nun Kategorien geben, um nicht nur aktuelle Neuerscheinung zu finden, sondern auch zu sehen, welche Angebote in den kommenden Wochen starten.

It’s now easier to find what’s NEW and COMING SOON on Netflix



A “Latest” tab is now on your TV’s nav bar — it will show you titles that are:

Brand new

Coming this week &

Coming next week



And click “Remind Me” to receive a notification when those new titles launch pic.twitter.com/3pzgAxxjyg — Netflix US (@netflix) 26. August 2019

Neben einer Rubrik "Neu bei Netflix" soll es nun auch "Neuerscheinungen diese Woche" und "kommende Woche" geben. Ergänzt wird das ganze durch Vorschauvideos und Trailer zu neuen Filmen – dort können User dann auf einen "Remind Me"-Button klicken und erhalten von Netflix eine Erinnerung, sobald der neue Titel freigegeben ist.

"The Mandalorian": Disney+ veröffentlicht ersten Trailer und Starttermin

26. August 2019, 17:05 Uhr: Auf diesen Moment haben "Star Wars"-Fans lange gewartet. Endlich gibt es einen ersten Trailer zum "Star Wars"-Spin-Off "The Mandalorian". Die erste real verfilmte "Star Wars"-Serie wird gleichzeitig auch die erste Disney+ Original Serie werden. Sie spielt zwischen "Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" und "Episode VII: Das Erwachen der Macht". Im Zentrum der Geschichte: Ein Kopfgeldjäger am Rande der Galaxie.

Ab 12. November ist "The Mandalorian" auf der neuen Streaming-Plattform Disney+ in den USA verfügbar. Wann wir in Deutschland in den Genuss des neuen "Star Wars"-Abenteuers kommen, ist noch nicht bekannt.

Netflix veröffentlicht Trailer zu "Breaking Bad"-Film

26. August 2019, 9:19 Uhr: Seit Jahren gab es immer wieder Gerüchte um den neuen "Breaking Bad"-Film, dessen Rechte sich Netflix gesichert hatte. Jetzt gibt es die ersten konkreten Infos – und lange müssen sich die Fans nicht mehr gedulden. Alle Infos zu "El Camino" bekommt ihr hier.

Neue "Mindhunter"-Staffel startet stark

25. August 2019, 13:09 Uhr: Die drei meistgestreamten Serien der vergangenen Woche kommen allesamt von Netflix: Dabei liegt "Haus des Geldes" laut einer Auswertung von Goldmedia mit einer Brutto-Reichweite von 7,64 Millionen ganz vorn, hier war die dritte Staffel vor wenigen Wochen angelaufen und eine vierte Saison wird für 2020 erwartet. Platz 2 belegt "Orange Is The New Black" mit 5,8 Millionen.

Platz 3 hat sich aber ein ganz frischer Durchstarter gesichert: "Mindhunter" holte innerhalb der letzten sieben Tage eine Reichweite von 5,29 Millionen – eine erstaunliche Zahl, die auf den gerade erfolgten Start der 2. Staffel des FBI-Serienkiller-Thrillers zurückzuführen ist.

Netflix ordert Brauerei-Comedy "Brews Brothers"

24. August 2019, 13:34 Uhr: Neue Comedy für Netflix: Der Streamingdienst hat "Brews Brothers" bestellt – eine Serie über zwei ungleiche Brüder, die eine Brauerei betreiben. Alan Eisenberg und Mike Castle spielen Wilhelm und Adam Rodman, zwei Meister ihres Fachs, die allerdings sehr unterschiedliche Brautechniken anwenden und überhaupt sehr gegensätzliche Charaktere sind.

"Brews Brothers" ist das erste gemeinsame Produzentenprojekt der Brüder Greg Schaffer ("That '70s Show"), der auch als Showrunner fungieren wird, und Jeff Schaffer ("Curb Your Enthusiasm"). Netfix hat zunächst acht Episoden geordert.