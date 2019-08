Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

Mindhunter: Fans und Kritiker sind begeistert von der zweiten Staffel

19. August, 11.30 Uhr: Die Netflix-Crime-Serie "Mindhunter" ist am 16. August in eine zweite Runde gestartet – und Fans und Kritiker sind schon jetzt begeistert. Bei "Rotten Tomatoes", einer Website die Rezensionen zu Filmen und Serien sammelt, erzielte die Serie nach nur wenigen Tagen Top-Bewertungen. Das "Tomatometer", das Kritkermeinungen zusammenfasst, steht schon jetzt bei sagenhaften 100 Prozent. "Mindhunter ist tiefgründiger, reicher und noch bewegender in dieser Staffel", schreibt zum Beispiel Ben Travers vom Onlinemagazin "Indie Wire".

Die Rezensionen sind voll des Lobes für die Schauspieler, die Charaktere und die Tatsache, wie die Geschichte die Zuschauer in jeder Sekunde fesselt. Und auch die Fans scheinen begeistert: David Finchers Serienhit kommt bei ihren Bewertungen auf immerhin 93 Prozent. "Das Beste, das der Serienwelt seit GoT passiert ist", heißt es dort unter anderem.

Auch die zweite Staffel konzentriert sich auf die Ermittlungsarbeit der FBI-Agenten Holden Ford (Jonathan Groff) und Bill Tench (Holt McCallany), die versuchen , in die Psyche von Serienmördern einzutauchen. Die neuen Episoden nehmen die Fans mit in die Abgründe der Morde in Atlanta von 1979-81, bei denen mindestens 28 Kinder, Jugendliche und Erwachsene getötet wurden, und auf die Suche nach dem sogenannten BTK-Killer, der zwischen 1974 und 1991 zehn Menschen in Kansas tötete. Wer sich selbst von der Qualität der Serie überzeugen will, hat neun Episoden und möglicherweise schlaflose Nächte Zeit.

Diese Staffel "American Horror Story" machte Jessica Lange am wenigsten Spaß

18. August 2019, 11:30: Den Fans von "American Horror Story" hat sie mit Sicherheit schon den einen oder anderen Albtraum beschert, denn Jessica Lange spielte in fünf von acht Staffeln der Erfolgs-Serie mit und räumte für ihre schaurig-guten Performances sogar den einen oder anderen Preis ab. In einem Interview mit "Golden Derby" verriet sie nun, welche der fünf Staffeln, in denen sie mitwirkte, sie am wenigsten mochte.

Auf die Frage, ob sie die Staffeln (Staffel 1: "Murder House", Staffel 2: "Asylum", Staffel Drei: "Coven", Staffel 4: "Freak Show" und Staffel 8: "Apocalypse") einstufen könne, antwortete sie, dass sie zunächst einmal "Apocalypse" aussortieren müsse, da sie die Staffel noch nicht komplett gesehen habe. Aber: Ihre Lieblingsstaffel sei "Asylum" gewesen, dicht gefolgt von "Freak Show" und "Murder House" auf den Plätzen zwei und drei. "Coven" hingegen, in der sie die Hexe Fiona Goode spielt, habe ihr nicht so sehr zugesagt: "Ich war überrascht, dass ich in diesem Jahr den Emmy bekam. Die Rolle war sehr gut geschrieben, aber das Gesamt-Set-Up der Staffel und die Geschichte, die sie erzählten, gefielen mir nicht so sehr. Ich weiß nicht, es war einfach nicht mein Favorit."

Trotz allem sei die 70-Jährige dankbar für jede Minute, die sie am "American Horror Story"-Set verbracht habe.