Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien auf Netflix, Amazon Prime Video und Co. – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

Neue Serie "The Rook" startet bei Starzplay

1. Juli 2019, 11:02 Uhr: Es regnet in London, und in einem Park mitten auf der Millennium Bridge liegt eine blonde Frau - es ist Myfanwy Thomas (Emma Greenwell). Sie wacht ohne jede Erinnerung auf. Um sie herum liegen etliche Tote, die allesamt Latexhandschuhe tragen. Ganz allmählich findet sie heraus, dass sie ein hochrangiges Mitglied im "Checquy" ist, Englands letztem Geheimdienst für Menschen mit paranormalen Fähigkeiten. Wie Myfanwy von ihrer Chefin Lady Ferrier (Joely Richardson) und deren Assistenten Conrad Grantchester (Adrian Lester) erfährt, ist sie ein "EVA", sie hat "Extreme Variant Abilities".

Diese besonderen Varianten an Fähigkeiten können die Grenzen der menschlichen Biologie sprengen, und mit ihnen wird illegal gehandelt, weil sie ebenso selten wie wertvoll sind. Daher werden sie gestohlen und verkauft - irgendwie scheinen alle hinter ihnen her zu sein. Auch die US-Agentin Monica Reed (Olivia Munn) hat ihre eigenen Interessen, sie will den Tod ihres früheren Liebhabers aufklären. Myfanwy wird von allen Seiten bedroht.

Die neue achtteilige Serie "The Rook" gibt es ab sofort auf der Streaming-Plattform Starzplay.

Was ist ein Walkman? Das haben die Darsteller von "Stranger Things" am Set gelernt

30. Juni 2019, 10.50 Uhr: Nach fast zwei Jahren startet am 4. Juli endlich die dritte Staffel "Stranger Things" auf Netflix. Und auch dieses Mal begleiten wir Will, Lucas, Max, Dustin, Mike und Eleven beim Erwachsenwerden – und durch die 80er Jahre. Für viele Fans ist die Serie eine Erinnerung an die eigene Jugend, an Zeiten, in denen man noch die Telefonnummer der besten Freundin auswendig konnte. Für die Schauspieler war das Jahrhundert der Schulterpolster und "Zurück in die Zukunft" eher eine Zeitreise, wie sie jetzt einem Interview verrieten: "Meine Eltern haben mir immer von VHS-Kassetten erzählt. Und vom Walkmann, jeder hatte den. Aber bis ich bei "Stranger Things" mitgespielt habe, hatte ich sowas noch nie gesehen", erzählt Noah Schnapp in der New York Times.

Kein Wunder: Schließlich wurde der heute 15-Jährige in den 2000er Jahren geboren. Und auch seine Schauspielkollegin Sadie Sink machte am Set eine Zeitreise in Sachen Videospiele: "Ich kannte Pac-Man, aber das war es dann auch. In der zweiten Staffel hatten wir eine Spielhalle und alle Spiele haben funktioniert, sodass wir zwischen den Einstellungen herumgehen und spielen konnten. Leider habe ich jedoch nicht Dig Dug gespielt, weil der Computer nicht funktioniert hat. (Für alle nicht Videospiele-Fans: "Dig Dug" wurde 1982 veröffentlicht. Bei dem ziemlich beliebten Spiel muss der Spieler versuchen, Monster zu vernichten, indem er sie zum Bespiel bis zum Platzen aufpumpt). Und auch fürs Leben haben die "Stranger Things"-Stars etwas mitgenommen: "Ich frage mich immer, ob iPhones und all diese Elektronik, die wir heute benutzen, in zehn oder zwölf Jahren noch existieren werden. Aber es ist schön, am Set zu sein, denn es lehrt dich: Oh, du brauchst das Handy nicht die ganze Zeit. Die Menschen haben früher auch ohne gelebt", sagte Noah, der den Charakter Will spielt.