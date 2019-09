Jeden Tag starten gefühlt zig neue Serien allein auf Netflix und Amazon Prime Video – oder aber altbekannte und lieb gewonnene verschwinden aus dem Sortiment oder die finale Staffel unserer Lieblingsserie wird angekündigt ... Da fällt es manchmal ganz schön schwer, den Überblick nicht zu verlieren. Bei NEON bekommt ihr jetzt alle Neuigkeiten der Streamingdienste gebündelt – damit ihr immer auf dem neusten Stand seid. Mit unserem Newsticker verpasst ihr nie wieder einen Serienhype und kennt vor allem immer die neuesten Insidertipps.

Die Streaming-News der Woche im NEON-Ticker:

Rihanna: "Savage X Fenty Show" gibt's bald auf Amazon Prime

12. September 2019, 11:27 Uhr: Rihanna ist die reichste Musikerin der Welt. Sie hat ein geschätztes Einkommen von rund 600 Millionen Dollar. Obwohl sie laut "Forbes" das meiste Geld noch immer mit ihrer Musik macht, spielt ihr Kosmetik- und Modeunternehmen eine große Rolle. Ihre dieses Jahr zusammen mit LVMH gegründete Modelinie Fenty ist jetzt bald auf Amazon erhältlich. Dazu kann man zum Release-Date die Laufsteg Show "Savage X Fenty Show" streamen. Die extravagante Show fand im Baclay Center im Rahmen der Fashion Week in New York statt und hatte einiges zu bieten. Stars wie Bella Hadid, Cara Delevigne, Laverne Cox und 21 Savage waren mit von der Partie. Natürlich wurde die Show von Rihanna selbst eröffnet.

Die Laufsteg-Show und die Kollektion selbst gibt es ab 20. September auf Amazon Prime.

Millie Bobby Brown produziert Netflix-Film

11. September 2019, 17:32 Uhr: Der erst 15 Jahre alte britische "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown schreibt und produziert ein Netflix-Drama. Der Streamingdienst teilte am Dienstag mit, dass der Film "A Time Lost" derzeit in Entwicklung sei. Die Idee für das Drama stamme von Brown und ihrer Schwester Paige. Die Geschwister hätten die Vorlage geschrieben und würden den Film auch produzieren. Die Story dreht sich um zwei zerstrittene Familien, deren Probleme sich zuspitzen, als eine ihrer Teenagertöchter an Krebs erkrankt.

Sie hätten lange an dieser Geschichte über Freundschaft, Familie und Problembewältigung gearbeitet, teilten die Geschwister mit. Sie seien sehr dankbar, dass Netflix Vertrauen zu ihrem Projekt habe, hieß es in der Mitteilung. Über die Rollenbesetzung wurde noch nichts bekannt.

"Making a Murderer": Kathleen Zellner bietet 100.000 Dollar als Belohnung

11. September 2019, 12:34 Uhr: Millionen Menschen haben in der umstrittenen Netflix-Doku "Making a Murderer" mit dem inhaftierten Steven Avery und seinem Neffen Brendan Dassey gelitten und gehofft. In zwei Staffeln wird die Geschichte der beiden Männer erzählt, die 2005 die 25-jährige Teresa Halbach ermordet haben sollen. Es wird immer wieder suggeriert, dass die beiden unschuldig sein könnten und ihnen eventuelle belastende Beweise von der Polizei untergejubelt wurden.

Steven Avery kämpft seit Jahren aus seiner Zelle heraus für einen neuen Prozess – seit Staffel zwei mit seiner neuen Anwältin Kathleen Zellner. Im August diesen Jahres musste er allerdings einen herben Rückschlag hinnehmen: Sein Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens wurde ihm verweigert. Nun scheint die letzte Hoffnung von Avery und seiner Anwältin zu sein, einen anderen Schuldigen zu finden.

Das lässt zumindest ein Tweet von Zellner vermuten, in dem sie eine Belohnung von 100.000 Dollar (umgerechnet fast 91.000 Euro) für Hinweise verspricht, die helfen, den "wahren Mörder" von Teresa Halbach zu fassen. Das Geld stamme von einem "besorgten Bürger". Für die Hinweise wurde offenbar extra eine Telefon-Hotline eingerichtet.

Vielleicht ergeben sich aus diesem Aufruf tatsächlich Neuigkeiten im Fall Steven Avery – vielleicht sogar neuer Stoff für eine dritte Staffel "Making a Murderer".

Das Baby aus "Die Reise ins Labyrinth" ist heute Designer bei "Der dunkle Kristall"

10. September 2019, 17:17 Uhr: Wer einmal in den Kosmos von Puppen-Genie Jim Henson eingetaucht ist, kommt da nie wieder raus. Das gilt offenbar erst recht, wenn man schon als Baby Teil der düster-schönen Fantasiewelten des Regisseurs und Puppen-Erfinders war – so wie Toby Froud. Toby war noch keine zwei Jahre alt, als er diese erste Rolle seines Lebens übernahm. Als Baby Toby musste er vor David Boeie in "Die Reise ins Labyrinth" gerettet werden. Er bekam sie vor allem aus pragmatischen Gründen: Seine Eltern arbeiteten seit Jahren mit Jim Henson zusammen. Was Toby mit dessen Netflix Serie "Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands" zu tun hat, lest ihr hier.

Olivia Coleman übernimmt Rolle der Queen – nicht ohne Hindernisse

10. September 2019, 10:47 Uhr: Endlich kommt sie, die dritte Staffel von "The Crown". Doch dieses Mal wird sich so einiges ändern: Alle Hauptcharaktere wurden ausgetauscht. Oscargewinnerin Olivia Coleman ersetzt in der neuen Staffel Claire Foy als Königin Elisabeth II. Doch es gab ein Problem: Die beiden haben nicht die selbe Augenfarbe. Während Foy, wie die Queen, blaue Augen hat, hat Coleman tiefbraune. Wie der "Guardian" berichtet, versuchten die Macher es bei den Dreharbeiten zuerst mit blauen Kontaktlinsen. Regisseur Ben Caron erzählt aber, dass dies fatale folgen hatte: "Es war, als hätten wir all ihre schauspielerischen Fähigkeiten in einen Tresor gesteckt und weggesperrt." Auch eine Nachbearbeitung in der Postproduktion stellte den Regisseur nicht zufrieden. Die Augen bleiben jetzt also braun. Dies ändert aber wohl nichts daran, dass Coleman eine absolute Wunschbesetzung ist: "Wir dachten immer, es sollte Olivia sein, von Anfang an", sagt Regisseurin Nina Gold. Die 45-Jährige bekam erst dieses Jahr für die Rolle der Queen Anne in "The Favourite" einen Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Auch andere Schauspieler wurden ausgetauscht. Prinzessin Margaret wird in Staffel 3 von Helena Bonham Carter und Prinz Philip von Tobias Menzies verkörpert. Außerdem wird Gillian Anderson die Rolle der Margaret Thatcher spielen: Thatcher sei eine "komplizierte und umstrittene Frau", so Anderson auf Twitter. Sie freue sich darauf, die Figur tiefer zu ergründen. Thatcher sei eine Ikone gewesen, "ob geliebt oder verachtet", die eine Ära bestimmt habe.

Ab dem 17. November ist die dritte Staffel von "The Crown" auf Netflix verfügbar.

"Good Omens": Wenn ein Engel und ein Dämon die Welt vor der Apokalypse retten

Klaas Heufer-Umlauf ist Hauptdarsteller in Comedyserie

9. September 2019, 16.10 Uhr: "Check Check" heißt die neue zehnteilige Comedyserie mit Klaas Heufer-Umlauf. Sie startet am 21. Oktober auf der senderübergreifenden Streaming-Plattform Joyn und soll 2020 auch bei ProSieben zu sehen sein. Der 35-jährige Moderator und Schauspieler ist dabei gleichzeitig Produzent und Hauptdarsteller. Für das Drehbuch ist als Head-Autor Ralf Husmann ("Stromberg") verantwortlich.

Heufer-Umlauf spielt in "Check Check" Jan Rothe, der übergangsweise sein Leben umkrempelt, als sein Vater Udo (Uwe Preuss) an Demenz erkrankt, wie Joyn am Montag mitteilte. Statt mit seinem Algen-Burger-Business in der Hauptstadt durchzustarten, geht Jan zurück in seinen Heimatort. An dessen Provinz-Flughafen kümmert er sich als Mitarbeiter am Security-Check um Kaninchen auf dem Rollfeld, chinesische Investoren und seinen schrulligen Kollegen.

Die Flughafen-Chefin (Doris Golpashin) ist ausgerechnet seine Jugendliebe Sabine – und nicht nur das stellt Jan vor einige Fragen. Die neue Comedy-Serie erzählt Joyn zufolge mit Humor und Melancholie von gegensätzlichen Lebensentwürfen und dem Kampf gegen das Gewöhnlichsein. Für mich war das sehr belastend. Ich musste permanent zwei Rollen spielen", zitiert Joyn Heufer-Umlauf zu seiner Doppelrolle als Produzent und Hauptdarsteller. "Wenn die Kamera lief, musste ich so tun als sei ich Jan Rothe, und wenn sie aus war, musste ich so tun als sei ich ein erfahrener Serien-Produzent."

Trailer zur zweiten Staffel "Disenchantment" auf Netflix

8. September 2019, 17:22 Uhr: Ein toter Elfo, versteinerte Dreamland-Bewohner und eine Mutter, die sich als böse Königin entpuppt – Bean hat auch in der zweiten Staffel der "Disenchantment" wieder alle Hände voll zu tun. Die Netflix-Serie ist von den Produzenten, die auch hinter den "Simpsons" stecken. Aus eigener Erfahrung können wir aber sagen: Die Story um die unkonventionelle Prinzessin gefällt auch Nicht-"Simpsons"-Fans. Mit dem ersten Trailer zur neuen Staffel, die am 20. September endlich online kommt, versprechen die Macher jede Menge Action, zu sehen oben im Video.