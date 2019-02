In der Nacht von Sonntag auf Montag findet die 91. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt. In der Jury sitzen jedes Jahr die Mitglieder der "Academy of Motion Picture Arts and Sciences", Vertreter aus der Branche: Produzenten, Drehbuchautoren, Regisseure, Schauspieler, Kostümbildner, Komponisten ... Mitglied kann man nur werden, wenn man eingeladen wird und entweder schon einmal oscarnominiert war oder sich besonders für die Filmkunst einsetzt. Aber wie repräsentativ ist so ein Komitee für ganz "normale" Leute wie uns? Gewinnen nicht ständig Streifen, die für Otto-Normalo vollkommen unverständlich sind, die begehrten Goldjungen?

Was sind deine Tipps für die Oscars 2019?

Deswegen wollen wir nun von euch NEON-Lesern wissen: Was sind eure Tipps für die diesjährigen Oscars? Welcher ist der beste Film? Wer ist die beste Hauptdarstellerin – wer der beste Hauptdarsteller? Und: Wer hat am besten Regie geführt? Stimme jetzt in unserem Voting ab und sieh, was die anderen getippt haben.