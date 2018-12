Jedes Jahr tun wir es wieder: Wir fiebern mit, wie der junge Kevin McCallister alleine zu Hause bleibt und im Kult-Streifen "Kevin – Allein zu Haus" gegen die hinterhältigen Einbrecher gewinnt. Auch US-Schauspieler Seth Rogen saß in diesem Jahr vor dem Fernseher – und gelangte zu einer nahezu schockierenden Erkenntnis: Der Schwarz-Weiß-Film, den Kevin im ersten Teil der Reihe schaut, ist gar kein echter Film.

My entire childhood, I thought the old timey movie that Kevin watches in Home Alone (Angels With Filthy Souls) was actually an old movie. — Seth Rogen (@Sethrogen) 25. Dezember 2018

"Meine ganze Kindheit dachte ich, dass der altbackene Film 'Angels With Filthy Souls', den Kevin in 'Home Alone' schaut, wirklich existiert", schreibt der Schauspieler bei Twitter.

Der Schwarz-Weiß-Film mit dem Titel "Angels With Filthy Souls" (in etwa "Engel mit der schwarzen Seele"), soll eine Anlehnung an die frühen Gangsterfilme wie "Angels with Dirty Faces" von 1938 sein. Für "Kevin – Allein zu Hause" wurde jedoch nur diese eine Szene gedreht. Dort durchsiebt ein Gangster einen Mann im Trenchcoat mit einer Ladung Blei mit den Worten: "Den Rest kannst du behalten, du Drecksschwein". Der Satz, den Kevin später auch zu den Einbrechern sagt, ging als Zitat in die Filmgeschichte ein. Umso schockierter sind zahlreiche Twitter-User:

It isn’t? (Dead serious) — nick kroll (@nickkroll) 25. Dezember 2018

I was today years old when i founded out it was fake. Thanks Seth Rogen. — Laterice Rule (@Queensocialphob) 26. Dezember 2018

Auch "Captain America"-Darsteller Chris Evans kann es nicht fassen:

Und auch Kevin-Darsteller Macaulay Culkin, will nichts von dem Film-Fake gewusst haben – auch wenn das vermutlich nur ein Witz ist:

Um es mit einem Satz aus dem Fake-Sequel des Films "Angels with Even Filthier Souls" zu sagen, das im zweiten Teil der Kult-Reihe, "Kevin – Allein in New York", zu sehen ist: "Frohe Weihnachten, du Drecksschwein!"