Die Serie "Riverdale" gehört zu den aktuell beliebtesten Serien weltweit. Schauplatz ist die fiktive Kleinstadt Riverdale. Der Zuschauer begleitet Betty, Jughead, Archie, Veronica und ihre Freunde bei ihrem komplizierten Leben. Drei Staffeln sind bisher bei Netflix erschienen, die vierte Staffel startet am 10. Oktober 2019. Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, der bekommt hier sieben Serien, die "Riverdale" ähneln und ebenfalls Suchtfaktor haben.

1. Pretty Little Liars

Vier Freundinnen versuchen in einer amerikanischen Kleinstadt dem Verschwinden ihrer Freundin Alison auf den Grund zu gehen, denn ein Jahr nach dem mysteriösen Vorfall bekommen die vier Mädchen geheimnisvolle und bedrohliche Nachrichten. Keine von ihnen kann sich die Herkunft der Botschaften erklären. Sicher ist aber, dass alle kleine und große Geheimnisse voreinander hüten – Beziehung mit dem neuen Lehrer inklusive.

7 Staffeln | Verfügbar auf Netflix

2. Élite

Da ihre Schule im ärmeren Viertel zusammengebrochen ist, dürfen die drei Schüler Samuel, Nadia und Christian an die Eliteschule Las Encinas wechseln. Die neuen Mitschüler bewerten direkt Herkunft und Status der Neuankömmlinge und machen deutlich, wer der Boss in der Welt der Reichen und Schönen ist. Die oberflächliche Welt und die Überlegenheit der anderen gut situierten Mitschüler stellt die Drei vor viele Herausforderungen und plötzlich stirbt auch noch jemand.

1 Staffel (weitere folgen) | Verfügbar auf Netflix

3. One Tree Hill

Im Zentrum der Handlung stehen die Halbbrüder Nathan und Lucas Scott. In jungen Jahren hat ihr Vater zwei Frauen geschwängert und die eine verlassen. Geblieben sind sie allerdings alle in derselben Kleinstadt, namens Tree Hill. Als die beiden Söhne im gefeierten Basketball-Team der Schule aufeinandertreffen, entbrennt die Rivalität. Es folgen jede Menge Herzschmerz, neue Freundschaften und auch Todesfälle.

9 Staffeln | Verfügbar auf Amazon Prime Video

4. Tote Mädchen lügen nicht

Im Original heißt die amerikanische Serie "13 Reasons Why" und beschäftigt sich pro Folge mit dem Hintergrund des Suizids der Schülerin Hannah Baker. Sie hat vor ihrem Selbstmord sieben Audiokassetten aufgenommen, die Mitschüler Clay Jensen nach ihrem Tod überraschend erhält. Hannah klagt darin verschiedene Menschen an und gibt ihnen eine Mitschuld an ihrem Tod. Die Serie nimmt uns als Zuschauer immer wieder mit in die Vergangenheit und zeigt Hannah auf ihrem Weg in den Suizid. Dunkle Geheimnisse von Mitschülern werden aufgedeckt und die Frage nach der Mitschuld wird gestellt.

2 Staffeln (weitere folgen) | Verfügbar auf Netflix

5. Gossip Girl

Die Upper East Side, Klatsch und Tratsch sowie hochkarätige Intrigen halten die Teenies aus der Serie "Gossip Girl" auf Trab. Im Mittelpunkt stehen Serena van der Woodsen und Blair Waldorf, zwei schöne und reiche Upper East Side Mädels, die ihren Platz in der oberflächlichen Welt ihrer Familien suchen. Es wird sich gestritten, verliebt, getrennt, intrigiert, gereist und geshoppt. New York Fans kommen auch auf ihre Kosten, die Handlung nimmt uns Zuschauer mit auf eine Reise durch die Stadt.

6 Staffeln | Verfügbar auf Netflix & Amazon Prime Video

6. O.C. California

Wir fliegen von der Ostküste direkt an die Westküste nach Kalifornien. Die Serie "O.C. California" begleitet Teenager Ryan Atwood dabei, wie er von einer reichen Familie aus Newport Beach aufgenommen wird. Ryan kommt aus ärmlichen Verhältnissen und steht mit einem Bein im Knast. Anwalt Sandy Cohen nimmt den Jungen auf und bietet ihm eine neue Chance. Die beste Bromance ist geschrieben, als Ryan auf Sohn Seth trifft und die sehnsüchtigste Liebesgeschichte, als Ryan Nachbarin Marissa begegnet.

4 Staffeln | Verfügbar auf Amazon Prime Video

7. Glee

Die Serie "Glee" ist eine Mischung aus Comedy und Musical. Der Ex-Spanisch-Lehrer Will Schuester setzt sich nach seiner Entlassung für den ehemals renommierten Glee-Club ein, den Showchor der Schule. Will möchte dem Chor zu alter Größe verhelfen und entdeckt einige talentierte Schüler an der Highschool. Die Serie begleitet den Chor und seine musikalischen Mitglieder bei allen Irrungen und Wirrung des Alltags an einer Highschool in einer amerikanischen Kleinstadt.

6 Staffeln | Verfügbar auf Amazon Prime Video

