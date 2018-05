Ernie und Bert gegen den Rest der Welt - ganz so ist es zwar nicht, aber die Sesamstraße befindet sich tatsächlich in einem Rechtsstreit, und zwar gegen die US-amerikanische Filmproduktionsgesellschaft STX Entertainment.

Das Unternehmen will im Sommer die Krimikomödie "The Happytime Murders" mit Hollywood-Star Melissa McCarthy (u.a. "Gilmore Girls") in die Kinos bringen und rührt dafür die Werbetrommel, zum Unmut der Verantworlichen der Organisation "Sesame Workshop". Sie produziert die weltbekannte Kindersendung und andere Formate wie die Muppet-Show.

Parallelen zu "Sesamstraßen"-Figuren?

In einem rund zweieinhalbminütigen Trailer zum bevorstehenden Kinostart sind Szenen aus "The Happytime Murders" zu sehen. Es kommen unter anderem Puppen vor, die an Figuren aus dem Sesamstraßen- und Muppets-Kosmos erinnern. Sie nehmen Drogen, prostituieren sich (siehe Artikelfoto), sind gewalttätig und pöbeln gegen Frauen - eben all das, was Kermit und Co. niemals machen würden. Zudem wird in dem Clip für die blutige Parodie mit dem Slogan "No Sesame - All Street geworben".

An diesen Anspielungen stören sich Sesamstraßen-Macher und reichten in New York Klage gegen STX Entertainment ein. "Wir sind überrascht und enttäuscht, dass die zur Bildung junger Kinder gedachte'Sesamstraße dazu ausgenutzt wird, den erst ab 17 Jahren freigegebenen Film zu vermarkten", teilte die Non-Profit Organisation mit. Das Image der in dem Trailer namentlich erwähnten Sesamstraße werde dadurch "irreparabel verletzt". Sesame Workshop fordert, dass der Seitenhieb auf die Sesamstraße aus dem Trailer entfernt wird. Dies habe STX Entertainment bislang abgelehnt.

Please see our statement below regarding the STX film. pic.twitter.com/m1OEM6npIB — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) 25. Mai 2018

Die Verantwortlichen der Filmproduktionsgesellschaft konterten, es sei enttäuschend, dass die Sesamstraße den Spaß nicht teile. Sie gehen davon aus, vor Gericht zu gewinnen. Wann der Fall verhandelt wird, ist noch nicht bekannt. Reichlich PR haben durch den Fall jedenfalls schon jetzt beide bekommen: die Sesamstraßen- und die "The Happytime Murders"-Macher.