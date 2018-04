Es ist DER Netflix-Hit der vergangenen zwei Jahre: Die Mystery-Serie "Stranger Things" wurde weltweit gefeiert. Doch jetzt gibt es Gegenwind: Der amerikanische Regisseur Charlie Kessler verklagt die Macher der Show. Er behauptet, die Idee für die gruselige Serie stamme von ihm.

Wie unter anderem der Branchendienst "deadline.com" berichtet, soll Kessler seinen Kurzfilm "Montauk" schon 2014 den Brüdern und "Stranger Things"-Machern Matt und Ross Duffer gezeigt haben. Am Rande eines Filmfestivals habe er ihnen damals das Drehbuch und den Film präsentiert. Darin geht es um einen verschwundenen Jungen, Experimente an Kindern in einer nahegelegenen Militärbasis und ein böses Monster aus einer anderen Dimension. Hört sich also tatsächlich ziemlich stark nach dem Plot von "Stranger Things" an - und es wird noch krasser.

"Stranger Things" hieß zu Beginn anders

Offenbar hatten die Duffers 2015 zu Beginn der Dreharbeiten ihrer Serie sogar den Arbeitstitel "Montauk" gegeben. Er später wurde es in "Stranger Things" umbenannt und die Geschichte nach Indiana verlegt. Allerdings gab es schon 1992 ein Buch mit dem Titel "Das Montauk Projekt", wo es ebenfalls um geheime Experimente der Regierung im gleichnamigen Ort in Long Island ging - das Motiv ist demnach so oder so nicht neu.

Trotzdem will Kessler jetzt Kohle sehen: Er verklagt die Filmemacher-Brüder in Kalifornien auf Schadensersatz, will vor Gericht ziehen. Und was sagen die Duffers? "Die Behauptungen entbehren jeder Grundlage", ließ ein Anwalt der beiden mitteilen. Kessler sei überhaupt nicht an der Entstehung von "Stranger Things" beteiligt gewesen, die Duffers hätten den Film auch nie gesehen. "Das ist nur ein Versuch, aus der harten Arbeit und Kreativität anderer Leute Profit zu schlagen."

Doch dass Matt und Ross Duffer sich für den Netflix-Hit von anderen inspirieren ließen, ist kein Geheimnis: Viele Motive der Show erinnern an Filme von Steven Spielberg oder Geschichten von Stephen King. Ob sie es mit der Inspiration etwas zu weit getrieben haben, wird nun ein Gericht entscheiden.