Das Warten hat im Sommer 2019 ein Ende: Netflix hat nun angekündigt, wann die dritte Staffel der beliebten Mystery-Serie "Stranger Things" herauskommen soll. Dazu hat sich der Streaming-Riese ein ganz besonderes Datum ausgesucht - den 4. Juli 2019. Jährlich feiern die USA an diesem Tag ihren Independence Day oder auch Unabhängigkeitstag.

Es ist anzunehmen, dass der amerikanische Nationalfeiertag auch in der Serie eine Rolle spielen wird, denn in einem entsprechenden Teaser ist auch das Datum 4. Juli 1985 zu finden. Die dritte Staffel ist in eben diesem Jahr angesiedelt. Ansonsten halten sich die Macher noch recht bedeckt mit Informationen zur Handlung der neuen Season.

Poster zu "Stranger Things": Mystery und Feuerwerk

Auf einem ersten Teaser-Poster ist zumindest schon einmal der in bester "Stand by me"-Manier bedeutungsschwangere Satz "Ein Sommer kann alles verändern" zu lesen. Auf dem Bild sind die händchenhaltenden Figuren Eleven, gespielt von der 14-jährigen Millie Bobby Brown, und Mike , der vom zwei Jahre älteren Finn Wolfhard dargestellt wird, zu sehen. Sie betrachtet zusammen mit ihren Freunden ein großes Feuerwerk in den Farben der amerikanischen Flagge. Auch das deutet darauf hin, dass die Handlung zumindest in Teilen am Unabhängigkeitstag spielen wird, der in den Staaten vielerorts mit einem Feuerwerk gefeiert wird.

Vor wenigen Tagen war bereits ein erster Trailer zur neuen Staffel veröffentlicht worden: