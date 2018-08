Seit dem Ende der zweiten Staffel müssen sich Fans von "Stranger Things" in Geduld üben. Die Erfolgsserie wird wohl erst im Sommer 2019 beim Streamingdienst Netflix zurückkehren. Immerhin hat Schauspieler David Harbour laut eines Berichts des Branchenblatts "Variety" jetzt aber ein paar Insider-Infos preisgegeben:

Demnach soll die dritte Staffel von der Komödie "Fletch – Der Troublemaker" aus dem Jahr 1985 mit Chevy Chase in der Hauptrolle inspiriert sein. Harbour, der in "Stranger Things" die Rolle des beliebten Chief Hopper spielt, sagte: "Fletch ist ein Film, mit dem wir spielen und viel Spaß in der Staffel haben werden. Etwas, was man von 'Stranger Things' und auch vom Spielberg-Universum nicht erwarten würde."

"Stranger Things": Neue Folgen im Sommer?

In "Fletch – Der Troublemaker" spielt Chase einen Zeitungsreporter, der sich gerade als Obdachloser tarnt, als ihn ein vermeintlich krebskranker Geschäftsmann gegen eine hohe Summe um seine Ermordung bittet. Daraufhin wittert Chase die Story seines Lebens.

Auf den Nachweis, dass ein derartiger Plot mit "Stranger Things" vereinbar ist, müssen die Fans noch ein bisschen warten. Einen offiziellen Starttermin für Staffel 3 hat Netflix noch nicht verkündet – dieser "Trailer" befeuerte allerdings die Spekulationen um neue Folgen im nächsten Sommer: