Die Kids aus "Stranger Things" sind wieder vereint. Am Mittwoch hat Netflix den brandneuen Trailer zur dritten Staffel der Erfolgsserie veröffentlicht. Und offenbar ist seit den Ereignissen der zweiten Staffel einiges an Zeit vergangen, denn der neue Trailer zeigt, dass aus Elf, Mike und Co. junge Teenager geworden sind. Immerhin mussten die Fans knapp eineinhalb Jahre auf die neue Staffel warten... Wie geht der Kampf gegen die Monster aus dem Upside Down weiter?

Stranger Things 3: Alle sind wieder da!

Eines ist durch den Trailer jedenfalls klar: Alle Fan-Lieblinge sind auch in der dritten Staffel wieder in der fiktiven Kleinstadt Hawkins anzutreffen. Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Hargrove (Sadie Sink), Will Byers (Noah Schnapp) und Jane Ives alias Elfi (Millie Bobby Brown) begrüßen zu Beginn des Clips Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), der nach längerer Zeit offenbar endlich wieder nach Hause kommt.

In einer weiteren Einstellung sind Mikes Schwester Nancy Wheeler (Natalia Dyer) und Wills Bruder Jonathan Byers (Charlie Heaton) zu sehen - und offenbar sind sie immer noch fest entschlossen, die Öffentlichkeit über die gruseligen Ereignisse aufzuklären, denn sie befinden sich im Gebäude der Zeitung "The Hawkins Post". Chief Jim Hopper (David Harbour) scheint sich hingegen Wills Mutter Joyce Byers (Winona Ryder) weiter anzunähern. "Ich möchte, dass du dich sicher fühlst. Ich möchte, dass du dich so fühlst, als könnte das immer noch dein Zuhause sein", sagt er zu ihr.

"Wir sind keine Kinder mehr", ertönt außerdem nach einigen Einstellungen Mikes Stimme. "Was hast du dir gedacht? Dass ich den ganzen Tag in meinem Keller sitze?" Als nächstes ist Will, der in der ersten Staffel unter mysteriösen Umständen verschwand, mit Tränen in den Augen zu sehen, er scheint als einziger der Gruppe ein Problem mit der Weiterentwicklung seiner Freunde zu haben und ihrer Kindheit nachzutrauern. Steve Harrington (Joe Keery) hingegen scheint sich immer noch bestens mit der Gang und vor allem Dustin zu verstehen.

Die volle Dröhnung Achtziger

Der Trailer lässt zudem erahnen, dass die neue Staffel um einiges bunter und knalliger wird, als die vorangegangenen Episoden - schließlich spielen die neuen Folgen im Sommer 1985. Und die Achtziger haben "Stranger Things", was die Klamotten angeht, voll im Griff. Außerdem wird ein neuer Ort eingeführt: Das neu in der Kleinstadt Hawkins errichtete Starcourt-Einkaufszentrum spielt offenbar eine zentrale Rolle im neuen Plot und wird zum Schauplatz von furchteinflößenden Monster-Auftritten.

"Ein Sommer kann alles verändern", kündigt Netflix am Ende des Trailers an. Was genau alles anders wird, darauf dürfen die Fans gespannt sein. Die neue Staffel startet am 4. Juli 2019.