Es ist eine ikonische Szene der Filmgeschichte: Hugh Grant tanzt in "Tatsächlich... Liebe“ als britischer Premierminister durch Downing Street No.10.

Dabei weigerte sich Grant ursprünglich die Szene zu spielen.

Der Grund: Er hielt sie für unlogisch.

Obwohl er die Musik lediglich im Schlafzimmer anstellt, tönt sie durchs ganze Haus.

Regisseur Richard Curtis war das aber egal.

"Mach dir keine Sorgen, das ist die Filmwelt", soll er laut Grant gesagt haben.

Natürlich ist "Tatsächlich...Liebe" nicht der einzige bekannte Film mit einem Fehler.

Hier hapert es massiv an Logik:

"Die üblichen Verdächtigen"

Die Geschichte über den Gangsterboss Keyser Söze nimmt am Ende eine überraschende Wendung. Doch auch bei den Jets im Film gibt es ungewöhnliche Veränderungen:

Aus vier Triebwerken werden ganz schnell zwei.

"Harry Potter"

Die Karriere von Daniel Radcliffe ist mit dem jungen Zauberer eng verbunden. So trug er über acht Filme die markante Blitznarbe. Aber: nicht immer.

"Jurassic World"

In der Neuauflage des Klassikers jagen vier Menschen einen genmanipulierten Dinosaurier. Alle vier haben während der Jagd die exakt gleiche Herzfrequenz. Das ist unmöglich - denn die Herzfrequenz ist bei jedem Menschen unterschiedlich, insbesondere während sportlicher Aktivitäten.

"The Avengers"

Die Avengers retten in ihrem ersten Zusammentreffen New York vor einer Alieninvasion. Nett von ihnen. Aber auch wenn hier die Scifi-Logik gilt, repariert sich im Film einiges doch arg schnell. So wird die Beule eines Autos im blitzschnell zur makellosen Front - oder der Anzug von Captain America repariert sich binnen Sekunden. Und mal ehrlich: So schnell kann nicht mal Tony Stark alias Iron Man seinen Anzug reparieren.

"James Bond – Diamantenfieber"

Auch 007 ist nicht vor Fehlern sicher. Der Mann mit der Lizenz zum Töten rast bei einer Autoverfolgungsjagd auf den beiden rechten Rädern in eine Gasse und kommt auf den linken wieder heraus.

"Basic Instinct"

Sharon Stones berühmtester Beinüberschlag der Filmgeschichte lenkt tatsächlich auch von einem Fehler ab. Am Anfang der Szene macht sich Stone eine Zigarette an, doch die verschwindet ins Nirwana. Macht nichts: Auch ohne Qualm ist es um Michael Douglas geschehen.

