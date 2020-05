Das Leben eines Studenten bringt einige Freuden und Herausforderungen mit sich. Klar ist, dass die Studienzeit unvergleichlich ist. Du bist auf der Suche nach einem schönen Geschenk für einen Studi? Hier sind unsere neun Geschenke-Favoriten.

1. Notizbuch

Eins ist sicher, während des Studiums wird viel und oft geschrieben. Ein praktisches Notizbuch ist daher das ideale Geschenk für Studenten.

2. Laptop-Hülle

Als Student muss der Laptop häufig mit in die Uni genommen werden, ob für Präsentationen oder Gruppentreffen. Damit der Laptop sicher verwahrt werden kann, eignet sich eine gepolsterte Tasche am besten.

3. Max Frisch Fragebogen

Der Schriftsteller Max Frisch hat ein Buch mit elementaren Fragen über das Leben geschrieben. Die Themen reichen von Freundschaft über Eigentum und Heimat. Das Buch stellt Fragen, wie "Hätten Sie lieber einer anderen Nation (Kultur) angehört und welcher?" Die Fragen regen nicht nur zum Nachdenken an, sondern inspirieren auch zu spannenden Gesprächen mit Freunden und Familie.

4. Trinkflasche

Wer lange in der Uni ist, vergisst manchmal das Trinken. Anstatt sich eine Plastikflasche in der Uni zu kaufen, eignet sich eine nachhaltige Alternative aus Glas viel besser. So hat der Beschenkte immer sein eigenes Wasser dabei und vermeidet Plastikmüll.

5. Powerbank

Powerbanks sind ideal für Studenten, die häufig Laptop und Handy nutzen. So lassen sich elektronische Geräte auch unterwegs ohne Stromquelle aufladen. Das Format ist handlich und passt in jede Tasche.

6. Fahrrad-Multitool

Zur Uni mit dem Fahrrad? Kein Problem, wenn alles einsatzbereit ist. Für kleine Korrekturen am Fahrrad sind Multitools praktisch. Das Multifunktionswerkzeug besteht unter unterem aus verschiedenen Sechskantschlüsseln und Fahrradflicken.

7. Espresso-Kocher

Lange Nächte können im Studentenleben öfter vorkommen, sei es die durchgefeierte Nacht oder die Hausarbeit, die zu spät angefangen wurde. Die richtige Portion Koffein ist also erfolgsentscheidend und ein Espresso-Kocher ein schönes Geschenk für Studenten.

8. USB-Stick

Ob Hausarbeit oder Präsentation, der USB-Stick ist der beste Freund des Studenten und immer ein passendes Geschenk. Es gibt sie in allen Formen und Farben. Besonders originell sind die USB-Sticks, die sich als bekannte Film- und Serien-Charaktere tarnen, wie z.B. der "Tyrion Lannister"-USB-Stick aus der beliebten Serie "Game of Thrones".

9. Selbstironische Tasse

9. Selbstironische Tasse

Es kommt vor, dass Studenten selbst nicht verstehen, warum manche Sachverhalte an der Universität so kompliziert wie möglich erklärt werden müssen. Diese Tasse fasst diesen Zustand mit einem selbstironischen Spruch zusammen.

