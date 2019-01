Schon wieder ein Reddit-Thread, der mehr oder weniger unterhaltsam ist? Diesmal nicht. Eigentlich kennen wir die Plattform Reddit eher von witzigen Beiträgen wie "Das habe ich als Kind wirklich geglaubt" oder finden dort Geständnisse von Fremden, die oft nicht wirklich glaubwürdig erscheinen. Aber bei diesem Thema ist das anders, hier können wir wirklich etwas lernen.

Was ist euer "verdammte Scheiße das funktioniert ja wirklicht" Trick?

Unter dem Thread "What is your favorite "holy crap this actually works" trick? teilen User ihre besten Hausmittelchen, die wir so höchstens von unserer Oma kennen. Mit rund zwölftausend Kommentaren quasi die geballte Kraft von zwölftausend Omis.Hier kommen die besten Tipps:

1. Doppelte Socken gegen Blasen

Neue Schuhe können die Hölle sein, egal wie schön sie aussehen. Reddit-User "Iwantmypasswordback" hat den ultimativen Tipp gegen Blasen an den Füßen: "Trage zwei Paar Socken. Ziehe das erste Paar falsch herum an und das zweite normal darüber. Das nimmt die Reibung von deinen Füßen"

2. Bügeleisen gegen Wachsflecken auf dem Teppich

Laut "phyx8" bekommt man Kerzenwachs mithilfe eines feuchten Handtuchs und eines Bügeleisens easy aus dem Teppich wieder raus. Einfach das feuchte Handtuch über den Fleck legen und mit geringer Hitze und konstanter Bewegung mit dem Bügeleisen darüber kreisen.

3. Bügeleisen gegen Glasränder auf einem Holztisch

Der gleiche Trick funktioniert bei Glasrändern auf einem Holztisch. "SuddenlyLoneRanger" musste das nach einer Party in der Küche seiner Eltern lernen. #beerpongdreieck

4. Liegestütze gegen verstopfte Nase

Man muss nicht immer gleich zu Nasenspray greifen. Manchmal hilft auch ein kleines bisschen Sport. User "Gimmedat_chicken" war verblüfft, dass er durch zehn Liegestützen seine Nase wieder frei bekommen hat. Die Erklärung liefert der nächste Kommentar:

"Aktiv sein öffnet die Nase, nicht viel anders als Pseudoephedrin-Medikamente [wie Nasensprays]. Sowohl die körperliche Betätigung als auch das Medikament stimulieren das orthosympathische Nervensystem [, das unterbewusst für Körperfunktionen zuständig ist] und das öffnet die Nase. Die Verstopfung [der Nase] und das Sich-krank-fühlen geschieht nach Inaktivität. Legt euch also nicht auf die Couch, ihr werdet euch schlechter fühlen."

5. Trocknertücher als Allzweckmittel

Laut Reddit ist der ungekrönte König der Hausmittelchen das Trocknertuch. Eigentlich sind sie dafür gedacht, dass sich die Wäsche im Trockner nicht elektrostatisch auflädt, aber die Dinger können noch so viel mehr.

Jede WG kennt die ekligen Seifenrückstände in der Dusche, die man auch mit viel schrubben nur schlecht weg bekommt. Vielleicht hilft ja der Tipp von "BagofGoldfish": Einfach ein Trocknertuch mit in die Dusche nehmen. Während du duschst, lässt du es sich mit Wasser vollsaugen und kannst wenn du fertig bist leicht damit die Seifenrückstände entfernen.

Aber das Trocknertuch kann noch mehr:

Auch in der Küche sollen sie super Putzmittel ersetzten. Am besten sollen Trocknertücher funktionieren, wenn sie schon benutzt wurden. Also einen Trockengang miterlebt haben.

Ihr habt im Winter oft antistatisch aufgeladene Haare? Hier entfaltet das Trocknertuch doch tatsächlich seine Bestimmung, aber eben nicht bei frischer Wäsche. Einfach die Mütze innen mit dem Trocknertuch einreiben und schon sind Fliegehaare passé.

6. Kontaktlinsenflüssigkeit gegen Blutflecken

Die Antwort auf diesen Kommentar ist dabei das Beste: "Dexter, bist du es?"

Noch mehr Tipps findest du unter dem Thread. Disclaimer: Unsere Redaktion übernimmt dabei keine Gewähr.