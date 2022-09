Es gibt Bücher, die sind so gut geschrieben, dass wir einfach nicht anders können, als sie jedem ans Herz zu legen. Sie sind eine Bereicherung für Herz und Kopf und lassen dich in neue Welten eintauchen. Wir stellen 15 unserer liebsten Bücher vor.

Bücher öffnen Türen zu neuen, spannenden Welten. So lernen wir darin inspirierende Persönlichkeiten kennen oder entdecken Lebensgeschichten, die uns bewegen. Wir stellen dir hier 15 unserer Lieblingsbücher vor. Natürlich bleibt diese Einschätzung subjektiv, schließlich gibt es unzählige Bücher und es liegt immer im Auge des Betrachters, welche davon lesenswert sind. Unsere Liste ist lediglich als Inspiration gedacht. Die vorgestellten Bücher gibt es auch als Kindle-Version, so kannst du sie sogar online lesen.

1. Maya Angelou: "Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt"

Maya Angelou ist eine der größten Ikonen der afroamerikanischen Literatur. Das Buch "Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt" behandelt Angelous Lebensgeschichte. Sie wuchs als farbiges Mädchen in den Dreißigerjahren in den Südstaaten Amerikas auf. Oft stieß sie auf Widerstände und musste sich gegen Vorurteile und Gewalt behaupten. Ihre Erzählperspektive ist die eines unschuldigen Kindes. Das macht die Autobiografie so nahbar und bewegend.

Affiliate Link Ich weiß, warum der gefangene Vogel singt Jetzt shoppen 12,00 €

2. Antoine de Saint-Exupéry: "Der kleine Prinz"

Das Buch "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry gilt als Klassiker. Als der Autor sein Werk im Jahr 1943 schrieb, ahnte er wahrscheinlich nicht, dass es zu einer zeitlosen Geschichte werden würde, die auf der ganzen Welt bis heute gelesen wird. Im Kern handelt die Erzählung von Freundschaft und Liebe. Sätze wie"Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar" oder "Es ist viel schwerer, sich selbst zu verurteilen, als über andere zu richten" zeigen, wie reflektiert der Autor über das Leben geschrieben hat.

Affiliate Link Der Kleine Prinz (Mit den farbigen Zeichnungen des Verfassers) Jetzt shoppen 3,95 €

3. Max Frisch: "Fragebogen"

"Fragebogen" von Max Frisch erzählt keine Geschichte im klassischen Sinne, sondern lässt seine Leser ihre eigene Lebensgeschichte erkennen und reflektieren. Frisch stellt kluge Fragen wie "Überzeugt Sie ihre Selbstkritik?" oder "Halten Sie sich für einen guten Freund?". Der Fragebogen regt zum Nachdenken an und bringt die Leser auf Gedanken, die sie zuvor noch nicht hatten. Das Buch besteht aus verschiedenen Kategorien und behandelt Themen wie Ehe, Frauen, Hoffnung, Humor, Geld, Vatersein, Heimat, Eigentum, Tod und Erhaltung der Menschheit.

Affiliate Link Fragebogen von Max Frisch Jetzt shoppen 9,00 €

4. Thor Heyerdahl: "Kon-Tiki: Ein Floß treibt über den Pazifik"

Die Geschichte von Thor Heyerdahl, einem norwegischen Forschungsreisenden, gleicht einem Abenteuer-Roman. Deswegen fällt es beim Lesen seines autobiografischen Werks "Kon-Tiki: Ein Floß treibt über den Pazifik" schwer zu glauben, dass echte Menschen dieses Abenteuer erlebt und überlebt haben. Heyerdahl und fünf weitere Besatzungsmitglieder riskierten ihr Leben, um Heyerdahls Theorie zu beweisen, dass Polynesien im West-Pazifik — nicht, wie bis dahin von Forschern angenommen — von Asien aus besiedelt wurde, sondern von Südamerikanern aus dem Osten. Entgegen des Rats renommierter Fachleute stach 1947 ein einfaches Balsafloß mit sechs Männern und einem Papagei von Peru aus in See.

Heyerdahl beschreibt in seinem Buch den Verlauf der Reise und stellt fest, dass der Mensch und das Meer vor langer Zeit eine besondere Bindung zueinander hatten. Als Leser hat man das Gefühl gemeinsam mit der Mannschaft der "Kon-Tiki" zu reisen und zusammen Haien und berüchtigten Riesenkraken zu begegnen. Heyerdahl etablierte mit der waghalsigen Reise die experimentelle Archäologie und setzte neue Maßstäbe in der Forschung.

Affiliate Link Kon-Tiki: Ein Floß treibt über den Pazifik | Die Geschichte eines großen Abenteuers Jetzt shoppen 11,00 €

5. Anne Frank: "Tagebuch"

Keine Frage: Das Schicksal von Anne Frank berührt auch heute. Ihre Jugend verbrachte das jüdische Mädchen Anne in einem Versteck in Amsterdam gemeinsam mit ihrer Familie, um nicht von den Nazis deportiert zu werden. Anne träumte schon früh davon, Schriftstellerin zu werden, und schrieb während der Zeit im Versteck Tagebücher. So dokumentierte sie ihr Leben im Verborgenen und gibt uns Einblicke in eine Zeit, die heute so unvorstellbar erscheint. Annes Vater machte nach ihrem Tod ein Buch aus ihren Worten und nannte es "Anne Frank Tagebuch". Wer sich für bewegende und inspirierende Lebensgeschichten der NS-Zeit interessiert, sollte unbedingt auch Geschichten von Zeitzeugen wie "Alodia, du bist jetzt Alice!: Kinderraub und Zwangsadoption im Nationalsozialismus" oder "Ich habe den Todesengel überlebt: Ein Mengele-Opfer erzählt" lesen.

Affiliate Link Tagebuch der Anne Frank Jetzt shoppen 10,00 €

6. F. Scott Fitzgerald: "Der große Gatsby"

Spätestens seit der Verfilmung des Klassikers mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, dürfte "Der große Gatsby" von F. Scott Fitzgerald den meisten Menschen bekannt sein. Zu Lebzeiten erntete der Autor wenig lobende Kritik für sein Werk. Erst später begeisterte die Geschichte über den Emporkömmling Jay Gatsby die Menschen und immer mehr tauchten ein in eine Welt großer Gefühle und eine sehnsuchtsvolle Liebesgeschichte.

Affiliate Link Der große Gatsby: Roman Jetzt shoppen 4,95 €

7. George Orwell: "1984"

Kannst du dir vorstellen, dass der Autor George Orwell mit seinem Werk "1984", welches er bereits 1949 veröffentlichte, auch unsere Gegenwart und Zukunft beklemmend realistisch beschreiben kann? Orwell muss seiner Zeit voraus gewesen sein, anders lässt sich nicht erklären, warum sein Roman, der einen dystopischen Überwachungsstaat im Jahr 1984 beschreibt, auch heute noch aktuell ist. Der Klassiker von Orwell ist zeitlos und auf jeden Fall ein Buch, das man gelesen haben sollte.

Affiliate Link 1984 von George Orwell Jetzt shoppen 12,00 €

8. Waris Dirie: "Wüstenblume"

Das Buch "Wüstenblume" ist die Autobiografie von Waris Dirie. Als junges Mädchen lebte sie als Nomadin in Somalia. Nur durch eine mutige Flucht konnte sie damals der Hochzeit mit einem älteren Mann entkommen. Als Flüchtling lebte sie lange Zeit in der somalischen Botschaft in London und wurde dort behandelt wie eine Sklavin. Ihr Schicksal begann sich zu verändern, als sie auf den Modefotografen Terry Donaldson traf. Das Buch"Wüstenblume" erzählt Diries Geschichte wesentlich detaillierter und bewegender, als es der gleichnamige Film tut und ist daher eine klare Lese-Empfehlung.

9. Ernest Hemingway: "Der alte Mann und das Meer"

Hemingway lässt in seinem Werk "Der alte Mann und das Meer" den kubanischen Fischer Santiago allein in einem Ruderboot auf das Meer hinausfahren. 84 Tage hat er nichts gefangen und der alte Mann fühlt sich vom Unglück verfolgt. Plötzlich beißt ein sehr großer Fisch an und zieht Santiago in seinem Boot hinaus aufs offene Meer.

Tipp: Viele Leser schreiben in den Bewertungen, dass das Vorwort schon den Inhalt der Geschichte vorwegnimmt. Es lohnt sich also, das Vorwort erst nach dem Lesen der Novelle anzuschauen.

Affiliate Link Der alte Mann und das Meer: Ausgezeichnet mit dem Pulitzer Prize 1953 Jetzt shoppen 10,00 €

10. J.K. Rowling: "Harry Potter"

Zugegeben, bei "Harry Potter" handelt es sich nicht nur um ein Buch, sondern um sieben Bücher. Die Geschichte des jungen Harry, der herausfindet, dass er ein Zauberer ist, wurde nicht nur weltweit von Lesern verschlungen, sondern auch erfolgreich verfilmt. Die Bücher von J.K. Rowling entführen den Leser in eine magische Welt, in der sich die Freunde Harry, Hermine und Ron befinden. Gemeinsam wachsen sie heran und stellen sich der dunklen Bedrohung namens Lord Voldemort. Seit dem Erscheinen der erfolgreichen Bücher dürften sich sehr viele Kinder wünschen, bald den Brief aus Hogwarts zu erhalten und mit dem Hogwarts Express die große Reise anzutreten.

Affiliate Link Harry Potter und die Kammer des Schreckens (Harry Potter 2) Jetzt shoppen 8,99 €

11. Erich Maria Remarque: "Im Westen nichts Neues"

Der Autor Erich Maria Remarque erzählt in seinem Roman "Im Westen nichts Neues" vom Soldatenleben während des Ersten Weltkriegs. Das Buch handelt von den Schrecken des Krieges und den Folgen für die "verlorene Generation". Erzählt wird aus der Perspektive des jungen Frontsoldaten Paul Bäumer. Für ihn und seine Generation ging es direkt von der Schulbank an die Front. Keiner von ihnen konnte eine eigene Perspektive auf das Leben entwickeln und musste in zu jungen Jahren plötzlich erwachsen werden.

Affiliate Link Im Westen nichts Neues Jetzt shoppen 8,99 €

12. Frank Schätzing: "Der Schwarm"

In Frank Schätzings Werk "Der Schwarm" wendet sich die Natur gegen die Menschheit. Verschiedene Meerestiere greifen Menschen an. Die Attacken scheinen keiner Logik zu folgen und wirken unerklärlich. So versenken Wale Ausflugsschiffe an der kanadischen Küste. Schätzing setzt sich in seinem Roman mit Themen wie Meeresbiologie, Verschmutzung der Meere und philosophischen Fragen auseinander. Die Geschichte ist sehr informativ und spannend geschrieben. Wer die Verflechtung vieler Handlungsstränge mag, der wird diesen Montage-Roman lieben.

13. Margaret Atwood: "Der Report der Magd"

Der dystopische Roman von Margaret Atwood "Der Report der Magd" ist bereits erfolgreich als gleichnamige HBO-Serie verfilmt worden. Im Fokus der Handlung steht der von religiösen Fatalisten geschaffene neue Staat Gilead. Erzählt wird die Geschichte einer Welt, in der Umweltkatastrophen zur Unfruchtbarkeit vieler Menschen geführt haben. Kinder werden kaum noch geboren und gebärfähige Frauen sind nur noch Sklaven der neuen Gesellschaft. Ihr einziger Zweck ist es, den herrschenden Eliten Kinder zu bescheren. Eine Tatsache, mit der sich insbesondere Desfred, eine Magd eines hohen Kommandanten, nicht abfinden will.

Affiliate Link Der Report der Magd Jetzt shoppen 12,00 €

14. Lewis Carroll: "Alice im Wunderland"

Wusstest du, dass es den Klassiker "Alice im Wunderland" schon seit 1856 gibt? Der Autor, der sich hinter dem Namen "Lewis Carroll" verbirgt, heißt eigentlich Charles Lutwidge Dodgson und war ein begabter Mathematiker. Im Fokus seiner Geschichte steht das Mädchen Alice. Sie gelangt durch einen Kaninchenbau in das magische Wunderland. Dort lernt sie interessante Gestalten kennen, die sie vor neue Herausforderungen stellen.

Affiliate Link Alice im Wunderland: Mit den Illustrationen der Originalausgabe Jetzt shoppen 4,90 €

15. Patricia Highsmith: "Zwei Fremde im Zug"

Wie würdest du den perfekten Mord begehen? Genau diese Frage versucht "Zwei Fremde im Zug" von Patricia Highsmith zu beantworten. Weltweite Bekanntheit erlangte die Geschichte, nachdem Alfred Hitchcock sie verfilmte. Der psychologische Thriller erzählt von zwei Fremden, die sich in einem Zug in den USA begegnen. Beide haben Personen in ihren Leben, die sie aus unterschiedlichen Motiven heraus tot sehen wollen. So schließen sie einen Pakt, doch es kommt anders als gedacht.

Affiliate Link Zwei Fremde im Zug Jetzt shoppen 13,00 €

Das könnte dich auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.