In Sachen Vermarktung und Werbekampagnen hat Ikea schon oft bewiesen, dass sich auch das Möbelgeschäft nach aktuellen Trends richten kann und so den Zahn der Zeit trifft. Stichwort: vegane Köttbullar. Um noch spezieller auf die Interessen der Millenials einzugehen, haben sich die Schweden nun eine Kampagne der etwas anderen Art einfallen lassen. Bingewatcher und Serienexperten aufgepasst!

"Real Life Series" mit den Simpsons

In den Vereinigten Arabischen Emiraten hat Ikea eine Kampagne gestartet, die die Herzen der Serienfans von den Simpsons, Friends und Stranger Things höher schlägen lässt. Die Kampagne nennt sich "Real Life Series" und wurde zusammen mit der spanischen Agentur Publicis Spain entwickelt. Das Projekt: Der Nachbau von ikonischen Filmsets aus Ikea-Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Für jeden zum Nachbauen. Drei der bekanntesten TV-Wohnzimmer dienten hierbei als Vorlage. "Die Simpsons", "Friends" sowie "Stranger Things", einer der beliebtesten Serien auf Netflix.

Die Kult-Serie "Die Simpsons" kennt so ziemlich jeder. Mindestens genauso bekannt wie die gelbhäutige Chaos-Familie in Springfield selbst, ist ihr Wohnzimmer, das die Zuschauer in jedem Vorspann zu Gesicht bekommen. Braunes Sofa, ein lila Beistelltisch, ein Retro-Telefon in grün und das schiefe Gemälde eines Segelbootes. Und fertig ist das Wohnzimmer der Simpsons. Ein Vergleich zwischen Original und Nachbau zeigt, dass es große Übereinstimmungen gibt. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.

Wohnen wie Chandler und Co. – Drama, Freude und Freundschaft im Wohnzimmer der "Friends"

Wer gerne Sitcoms guckt und in den 90-er Jahren großgeworden ist, der wird an der Serie "Friends" nicht vorbeigekommen sein. Die Serie dreht sich um den Alltag von Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey und Chandler. Wie es sich für eine ordentliche Sitcom gehört, gibt es am Set natürlich einen Ort, der für den Großteil der Handlungen der Serie gewählt wurde. Was bei "How I met your mother" das "MacLarens" ist, oder für "Two and a Half Men" Charlies Strandhaus, ist für "Friends" Monicas Wohnzimmer. Die Wände in lila gestrichen, eine gemütliche Couch und ein großer Teppich. Auch hier zeigt der Vergleich: Ikeas Nachbau kommt schon ziemlich nah an das Original heran. Wenn auch nicht ganz so retro. Zudem fehlen natürlich die sechs Freunde inklusive witziger Sprüche und Drama .

Ikea recreated three famous TV living rooms entirely with its own products: https://t.co/nP7Ll0Sj7k pic.twitter.com/9NOQqFCL17 — Muse by Clio (@MUSEbyclio) 29. Mai 2019

Auch "Stranger Things" bei Ikea vertreten

Auch für die jüngeren Serienfans hat Ikea ein Filmset nachgebaut. Die Mysterie-Serie "Stranger Things" ist bei vielen Zuschauern sehr beliebt. Einer der Handlungsorte ist das Wohnzimmer von Hauptdarstellerin Joyce Bryers (gespielt von Wynona Ryder). Dieser etwas düster gehaltene Raum inklusive Holzwand und Blümchentapete aus den 1970er Jahren dient den Darstellern vornehmlich zur Kommunikation mit der "Schattenwelt". Das Alphabet an der Wand darf natürlich nicht fehlen. Mit derart vielen Details fühlt man sich, als sei man mittendrin im Haus der Bryers. Auch hier lässt sich über Geschmack und Gemütlichkeit streiten. Viel mehr geht es um die Aktion an sich. Und über die dürfte sich jeder Serienfan bestimmt freuen.

Verwendete Quelle: Ikea UAE