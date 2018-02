Gerüchten zu Folge gibt es Menschen, die nur des Essens wegen zu Ikea gehen. Köttbullar und Hot Dogs statt Billy-Regal und Sessel Poäng. So in etwa könnte das Motto lauten – zumindest wenn man kein Vegetarier ist. Doch in Zukunft sollen auch die Fleischfreien auf ihre Kosten kommen beziehungsweise nicht ohne leeren Magen nach Hause gehen. Denn das schwedische Möbelhaus führt nun den vegetarischen Hot Dog ein.

Allerdings gibt es die fleischlose Variante zunächst nur im Malmö Store in Schweden, wie das Unternehmen auf NEON-Nachfrage bekannt gab. Ab August 2018 soll es das Angebot dann auch in einer "finalen Version" in allen europäischen Filialen geben. Ab 2019 sogar weltweit.

In lokalen Ikea-Filialen gibt es bereits einen vegetarischen Hot Dog

Das Rad erfindet Ikea damit nicht komplett neu, zumal einige lokale Filialen des Möbelriesens bereits einen vegetarischen Hot Dog im Angebot haben. Die hätten aber nichts mit der Variante zu tun, die man aktuell teste, heißt es seitens des Konzerns. "Die neue Wurst wird komplett aus Gemüse bestehen", so Ikea.

Der schwedische Einrichter folgt damit einem Trend: Denn immer mehr Läden nehmen vegetarische oder sogar vegane Angebote in ihre Speisekarte auf. In Finnland und Schweden testet McDonalds beispielsweise den "McVegan" – ein, wie der Name schon verrät, veganer Burger.

Es bleibt den Restaurants allerdings auch keine andere Wahl. Immer mehr Personen ernähren sich nämlich fleischfrei oder rein pflanzlich. Der Vegetarierbund Deutschland (Vebu) ging 2016 hierzulande laut einer Befragung des Marktforschungsinstituts Skopos von rund 1,3 Millionen Veganern und rund acht Millionen Vegetarier aus. Es wird also in Zukunft noch mehr vegetarische und vegane Angebote geben – vermutlich auch bei Ikea.