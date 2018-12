Auf den ersten Blick sieht "omgliterallydead" fast wie ein normaler Instagram-Account aus. Doch bei genauerem Hinsehen merkt man doch den Unterschied: Hier scheint ein Skelett zu posten. Dürfen wir vorstellen: Das ist Skellie. Wie so viele andere Influencer zeigt sie ihr tolles Leben auf Instagram. Und zwar genau die Posen, die Influencer auf Instagram so gerne zeigen: Die eigenen Beine während eines Sonnenbades am Strand, ein wenig Foodporn, das Nicht-aus-dem-Bett-Kommen am Montagmorgen, sexy im Bikini, im Lieblings-Café oder beim Nackt-Yoga in freier Natur. Immerhin nehmen mehr als 260.000 Instagram-Fans den Account mit Humor.