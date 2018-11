Ein Kunde probiert im Geschäft ein paar Schuhe an - und rennt dann plötzlich davon. Der Verkäufer nimmt die Verfolgung auf, doch der vermeintliche Dieb will die Schuhe nur testen - schliesslich handelt es sich um Laufschuhe. Ein Versehen oder ein absichtlicher Scherz? Fakt ist: Das Video wurde schon rund 20 Millionen Mal bei Facebook angeschaut. Und vor einigen Wochen gab es schon ein ähnliches Video: Auch hier glaubt der Verkäufer zeitweise an einen Diebstahl. Vielleicht erleben wir ja gerade die Geburt eines neuen Internet-Phänomens - man könnte sie 'Running Shoes Challenge' nennen. Schuhverkäufer, aufgepasst! Ihr könnt euch womöglich auf harte Zeiten einstellen.