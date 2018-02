Ein schlechtes Date hat doch eigentlich jeder schon mal gehabt. Aber so schlimm wie die, die die Nutzer der Studenten-App Jodel im Channel "Horrordatestorys" teilen, waren die wahrscheinlich nicht. Von Fäkalien bis Familie – hier ist für jeden was dabei.

Das Jodel-Glossar



Für alle Neu-Jodler oder die, die sich nie zu fragen trauten: Hier noch ein kurzes Glossar, denn bei den App-Nutzern hat sich eine eigene Sprache etabliert.

OJ = Original-Jodler, der den Beitrag verfasst hat

Lörres = Penis

Mörres = Vagina

DLRH = steht für "Den Lörres reinhämmern" und damit für Geschlechtsverkehr

DLRGH = steht für "Den Lörres reingehämmert" und meint den vollzogenen Geschlechtsverkehr

m = männlich

w = weiblich

Kik= meint nicht den Discounter, sondern die Chat-App, in der ebenfalls viele Jodler unterwegs sind

