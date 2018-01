Dass K.I.Z seit 2011 jedes Jahr zum Weltfrauentag am 8. März ein Konzert nur für Frauen spielt, ist ja inzwischen bekannt. Doch nun haben die Jungs das Ganze noch ein bisschen weiter getrieben und spielen ihre gesamte nächste Tour vor einem ausschließlich weiblichen Publikum.



Grund für diese Entscheidung ist laut Website die Tatsache, dass "einige andere Männer im Showgeschäft im letzten Jahr ihre gierigen Schmutzfinger nicht bei sich behalten konnten" –stimmt– "und die Ladys deswegen etwas verstimmt sind". Stimmt auch.

Wer jetzt meint, man könnte nicht ganze Konzerthalle nur mit Frauen füllen, liegt falsch: Die Konzerte in Wien, Wiesbaden, Hamburg, Köln, Leipzig und Berlin sind bereits restlos ausverkauft.



Die K.I.Z-Fans sind sich uneinig

Auf den Social-Media-Seiten der Gruppe scheiden sich die Geister. Während einige männliche Fans begeistert sind und den Damen "viel Spaß" wünschen, scheinen andere enttäuscht zu sein, schreiben: "Früher wart ihr mal cool."



Wieder andere Fans machen sich Sorgen um die klare Einteilung in "Männer" und "Frauen". Schließlich gebe es auch Transgender-K.I.Z-Fans, die genau so viel Gewalt erlebt hätten wie Menschen, die bereits mit weiblichen Geschlechtsteilen geboren wurden. Wie wolle man das denn bitte beim Einlass einschätzen?

Wie "streng" die Jungs von K.I.Z das mit dem Einlass wirklich nehmen werden, bleibt abzuwarten. Allerdings wurde bereits angekündigt, dass Männer auch dann nicht in die Arenen gelassen werden, wenn sie sich als Frauen verkleiden.



Die Tour beginnt am 28.02.2018 in München und endet am 08.03.2018 in Berlin.