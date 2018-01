Fünf Briten, zwei Kanadierinnen, ein Norweger und ein Niederländer sind alle gemeinsam auf einer Party in Kambodscha. In der Regel fangen so schlechte Witze an. Für die zehn Touristen ist ihre derzeitige Situation aber alles andere als witzig. Sie wurden nämlich von der örtlichen Polizei festgenommen Der Grund: "pornografische Tänze". So wird es von offizieller Seite zumindest beschrieben.

Auf der Internetseite "kambodiaexpatsonline.com" teilte ein User die Fotos, die die Polizei auf ihrer Homepage veröffentlichte. Dort sieht man ungefähr ein dutzend jüngere Erwachsene, die in eindeutiger Pose auf dem Boden liegend miteinander tanzen, während andere dabei zusehen.

Die mutmaßlichen beteiligten Personen des Szenarios wurden anschließend von der Polizei in Siem Reap festgenommen. Im schlimmsten Fall drohe der zwischen 19 und 35 Jahre alten Gruppe sogar ein Jahr Haft. Inwiefern sie tatsächlich beteiligt waren, ist bislang allerdings nicht bekannt.

Britischer Gefangener behauptet: "Wir sind unschuldig"

Ein Beschuldigter behauptete laut "Daily Mail", dass keiner der Festgenommenen auf den Fotos zu sehen sei. Sie seien zwar alle auf der Party gewesen, als auf einmal die Polizei aufgetaucht sei und willkürlich Menschen aus der Menge gerissen habe. "Wir sind unschuldig. Wir wissen nicht, warum wir festgenommen wurden", berichtete einer der Tatverdächtigen, der anonym bleiben will, dem britischen Blatt: "Wir bekommen immer wieder unterschiedliche Geschichten von unterschiedlichen Personen erzählt."

Die Situation auf der Party sei sowieso ganz "merkwürdig" gewesen, sagte er. Die Polizei habe auf einmal eine Razzia gestartet. 30 Polizisten wären daran beteiligt gewesen. "Unsere Eltern tun nun, was sie können."

Die Gruppe musste auf dem Boden der Polizeiwache in Kambodscha schlafen

Sogar die jeweiligen auswärtigen Ämter schalteten sich ein, um die Gruppe zu unterstützen. Die sitzt nun seit mittlerweile drei Tagen auf der Polizeiwache in Kambodscha fest. Dort hätten sie laut dem Festgenommenen zufolge die Tage über sogar auf dem Boden schlafen müssen. Dafür hätten sie Pizza bekommen. Wie es mit den Touristen weitergehe, werde sich nun in den nächsten Tagen klären.