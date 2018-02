Im Eltern-Forum "Mumsnet" kursiert zur Zeit ein Rätsel, das für einige Verwirrung sorgt. Kannst du es lösen?



"Ein Mann kauft ein Pferd für 60 Dollar. Dann verkauft er es für 70 Dollar. Anschließend kauft er es für 80 Dollar zurück und verkauft es wieder für 90 Dollar. Wie viel Geld hat er am Ende gewonnen? Oder hat er Geld verloren? Oder hat er noch genau so viel, wie am Anfang? Nochmal: Er verliert 60 Dollar, gewinnt 70 Dollar, verliert 80 Dollar und gewinnt 90 Dollar. Wie viel Geld hat er jetzt? Richtig! 20 Dollar! 0-60+70-80+90 = 20"