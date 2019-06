Die Ägypter nannten ihn das "Gewürz des Glücks" – und ich persönlich finde, sie hatten Recht. Für mich gibt es kein einziges Gewürz, das mit dem Koriander mithalten kann. Eine Guacamole ohne Koriander? Un-vor-stell-bar. Ein indisches Curry, in dem die zarten grünen Blättchen nicht mindestens ein Drittel des Gerichts ausmachen? Könnt ihr gleich wieder mitnehmen. Oder mir noch einen Bund Koriander an den Tisch bringen. Meine Liebe zu diesem Kraut geht sogar so tief, dass ich zu jedem Zeitpunkt einen Bund im Tiefkühlfach habe. Falls der Gemüsehändler gerade mal wieder keinen mehr hat – übrigens ein weiterer Beweis dafür, wie beliebt Koriander offenbar ist, just saying –, mein Salat einfach ein bisschen lame schmeckt oder der asiatische Lieferdienst meine Leidenschaft für dieses Geschenk an die Menschheit mal wieder ein bisschen unterschätzt hat.

Ihr seht also: Ich bin eine äußerst passionierte Koriander-Konsumentin. Das sehen aber ganz schön viele Leute ein, hm, klein wenig anders. Es gibt kaum ein Gewürz, das die Gesellschaft so spaltet. Die einen lieben es - so wie ich - und die anderen kriegen es nicht runter. Also nicht im Sinne von "Hm, das Essen wäre ohne Koriander schon irgendwie besser gewesen", sondern eher frei nach dem Motto: "Ich muss mich übergeben und mir dreht es den Magen einmal komplett um." Der weltweite Korianderhass ist inzwischen so stark, dass es seit einigen Tagen eine Facebook- beziehungsweise eine Instagram-Seite gibt, auf der sich Leidtragende zusammengetan haben und ihre Abneigung miteinander teilen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, oder so. Aber seht selbst (außer, ihr findet Koriander so schrecklich, dass euch schon allein der Anblick den Magen umdreht – dann sind die folgenden Bilder wohl nichts für euch).

Ging es euch auch schon mal so oder könnt ihr nachvollziehen, dass das für mich persönlich ein Ding der Unmöglichkeit ist? Bei mir ist es eher andersherum – Petersilie kann mir absolut gestohlen bleiben.

Ein sehr beliebtes Motiv der Anti-Koriander-Community ist das hier: ein sehr ärgerlicher Mittelfinger vor einem Bund Koriander. Für mich ein persönlicher Affront, für viele jedoch ein Symbol ihrer Verbundenheit.

Warum finden manche Menschen Koriander so eklig?

Gerade in den vergangenen Jahren wurde oft behauptet, dass es wissenschaftlich bewiesen sei, dass Koriander für manche Menschen aufgrund ihrer genetischen Veranlagung nach Seife schmeckt und für manche Menschen eben nicht. Die Koriander-Hasser berufen sich immer noch häufig auf diese Studie – obwohl gar nicht endgültig feststeht, dass ihnen der Hass wortwörtlich mit in die Wiege gelegt wurde. Die Sendung "Quarks und Co." hat die Studie beispielsweise noch einmal unter die Lupe genommen und ist dabei zu einem anderen Ergebnis gekommen. Für den seifigen Geschmack seien weniger die Gene, sondern mehr die persönliche Erfahrung und Umwelteinflüsse verantwortlich.

Ich würde vermutlich twittern: "Oh, da war echt viel zu viel Koriander in der Guacamole heute Mittag."

Anscheinend wirkt eine Vorliebe für Koriander auch als Verhütungsmethode ... sehr praktisch.

Ich finde die Idee von einem Anti-Koriander-Tattoo tatsächlich überhaupt nicht schlecht. So können sich Coriander-Hater nämlich ganz einfach gegenseitig erkennen und man kann als Koriander-Liebhaber möglichen hitzigen Diskussionen aus dem Weg gehen.